Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus aloitti toimintansa

Uudessa lastensairaalassa aloitti kesäkuun alussa toimintansa Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus, joka parantaa lasten kivunhoidon laatua ja saatavuutta Suomessa. Uuden lastensairaalan tukisäätiö lahjoitti HUSille 2,7 miljoonaa euroa keskuksen perustamiseen.

Kipukeskuksen tehtävänä on edistää pitkäaikaisesta ja vaikeasta kivusta kärsivien potilaiden hoitoa ja hoitoon pääsyä sekä tarjota moniammatillista apua lapsille ja nuorille. Kipukeskus tarjoaa konsultaatiopalveluita ja koulutusta Suomen yliopistollisille lastenklinikoille ja keskussairaaloille. Kipukeskuksessa panostetaan lasten kivunhoidon tutkimukseen, joka on jäänyt Suomessa ja myös kansainvälisesti vähäiseksi.

Uuden lastensairaalan tukisäätiön tekemä lahjoitus kattaa kipukeskuksessa henkilöstökulut kolmen vuoden ajalle. Tämän jälkeen kuluista vastaa HUS.

”Uusi lastensairaala rakennettiin palvelemaan koko Suomea. Sairaalan avauduttua olemme tukisäätiössä aktiivisesti etsineet keinoja tukea lastensairauksien hoitoa ja tutkimusta Suomessa. Haluamme yhdessä muiden lahjoittajien kanssa antaa tukemme lasten kivunhoidolle ja sen tutkimuksen edistämiselle”, sanoo Uuden lastensairaalan tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner.

Nyt perustettava kipukeskus tukee jo pelkästään organisoitumisellaan sekä kansallisella ja kansainvälisellä verkostoitumisellaan kivun tutkimusta nykytilaa merkittävästi paremmin. ”Kivun hoidossa myös teknologisilla innovaatioilla, esimerkiksi virtuaalitodellisuuden sovelluksilla on yhä merkittävämpi rooli. Lasten ja nuorten kivunhoidon kehittämisellä on suuri merkitys myös lasten perheille kotona lasta hoidettaessa. Uuden lastensairaalan tukisäätiö sitoutuu omalla panoksellaan edistämään uusien teknologisten innovaatioiden mukaan tuomista sekä kehittämistä osana lasten ja nuorten kivunhoitoa”, kertoo Berner.

”Otamme todella kiitollisena lahjoituksen vastaan. Lahjoitus mahdollistaa potilaiden kivunhoidon aikaisempaa monipuolisemmin. Katseemme kohdistuu tiukasti tulevaisuuteen ja kivun hoidon kehittämiseen. Mahdollisuuksia on paljon: pystymme jatkossa hyödyntämään lääketieteen, tutkimuksen ja teknologian keinoja entistä paremmin lapsipotilaiden kivunhoidossa, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä HUSista.

Lasten kivun hoito vaatii erityisosaamista

Lapsen kipu on yksilöllistä kuten aikuisillakin, osa lapsista tuntee kipua herkemmin kuin toiset. Erityistä lasten kivusta tekee sen, että kipu ilmenee eri-ikäisillä eri tavoin, mikä tekee kivun arvioinnista hankalampaa kuin aikuisen kohdalla.

Lasten kivuista valtaosa on akuuttia kipua, joka loppuu itsestään kudosten paranemisen myötä. Pitkäaikaisia kipuja lapsille aiheutuu pitkäaikaisten perussairauksien kuten reuman, harvinaisten sairauksien ja esimerkiksi syövän yhteydessä. Erittäin vaativia potilaita ovat niin sanotut toiminallisten kipuoireyhtymien potilaat. Laajalainen kipua on 7 prosentilla 10–12-vuotiaista ja 15 prosentilla 14–16-vuotiaista.

”Hoitamalla lapsen ja nuoren kipua tehokkaasti saavutamme inhimillisen kärsimyksen vähenemisen lisäksi konkreettisia potilaalle ja hoitojärjestelmälle syntyviä etuja. Hoitamalla kipua hyvin sairaalahoitoajat lyhenevät, leikkausten jälkikomplikaatiot vähenevät, kivun kroonistumisen riski pienenee, sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat ja terveydenhuoltopalveluiden käyttö vähenevät”, sanoo ylilääkäri Eija Kalso HUSista.

Ohjausryhmä kehittää ja edistää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä edistää kansainvälisyyttä

Kipukeskukselle on perustettu ohjausryhmä, johon säätiö on nimennyt edustajikseen verkostojohtaja Minna Komun, johtava pelisuunnittelija Reko Ukon ja tiedejohtaja Aleksis Karmen. HUS on nimennyt edustajikseen toimialajohtaja Jari Petäjän, ylilääkäri Eija Kalson ja kehityspsykologian dosentti Anu-Katariina Pesosen. Ohjausryhmä ohjaa kipukeskuksen toimintaa, jotta sen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä kansainvälistymiseen liittyvät tehtävät ja tavoitteet edistyvät.

Lahjoituksen mahdollistivat Stiftelse Brita Maria Renlunds minne -säätiö, Seriously, Small Giant, OLVI-säätiö ja Lastenklinikoiden Kummit. ”Lasten kivunhoidon osaamisen kehittäminen, tutkimustyö sekä valtakunnallisesti toimiva kipukeskus on todella hieno asia. Meillä Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiölle on suuri ilo olla mukana perustajajäsenenä”, kertoo toimitusjohtaja Gun Sandberg-Wallin. ”Lasten kipukeskus on lapsille, mutta myös kaikille vanhemmille tärkeä hanke. On hienoa olla mukana tukemassa”, sanoo luova johtaja Petri Järvilehto Seriouslystä. OLVI-säätiö perustelee tukeaan kipukeskukselle: ”Haluamme tukea toimintaa, jolla tasavertaistetaan lasten kasvua ja kehittymistä tasapainoisiksi aikuisiksi. Kipu jättää aina lapsen mieleen muistijäljen, pelkoa ja ahdistusta. Annamme tukemme lasten kivunhoidon ja sen tutkimuksen edistämiselle, jotta lapsi saa kivunhoitoon parhaan mahdollisen avun”.