Kansallisella Luontoterveysohjelmalla säästetään sote-kustannuksissa miljoonia

Kesän jäätelövalikoimassa on vähän vaihtoehtoja allergiselle 16.6.2023 06:18:00 EEST | Tiedote

Jäätelöstä nauttivalle allergiselle on tulossa ankea kesä, sillä erityisesti pähkinättömien jäätelöiden valikoima on pieni. Samaan aikaan kun pähkinäallergisten määrä on lisääntynyt, heille sopivien jäätelöiden määrä on vähentynyt.