Kansallisgallerian museot valmistautuvat avaamaan ovensa yleisölle

Kansallisgalleria on aloittanut valmistelut Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseoiden avaamiseksi yleisölle. Ateneum avaa ovensa rajoitetuin kävijämäärin ti 27.4.2021 klo 10 ja Sinebrychoffin taidemuseo ti 4.5.2021 klo 11. Koronaturvallisuus on otettu huomioon museovierailun suunnittelussa.

Ateneumin taidemuseo avaa ensin vain kolmannen kerroksen Repin-näyttelyn. Ensimmäisen ja toisen kerroksen kokoelmanäyttelysalit ovat tässä vaiheessa yleisöltä suljettuja. Salikohtainen kävijämäärä pidetään kuudessa henkilössä. Kansallisgallerian asiakaspalveluhenkilökunta on saanut lisäkoulutusta erityisesti koronaturvallisuuden huomioimiseksi. Koronarajoitusten hellittäessä, museo avaa myös muut näyttelykerrokset, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua myös Suomen taiteen tarina kokoelmanäyttelyyn, sekä Fokus-salin uuteen Hannu Väisänen ja Schillmark-variaatiot näyttelyn.

Sinebrychoffin taidemuseo valmistaudutaan avaamaan tiistaina 4.5.2021, jolloin esillä on Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa -näyttely, joka on esillä 9.1.2022 saakka. Sinebrychoffin taidemuseon kotimuseo on suljettu 26.11.2021 saakka huoltotöiden vuoksi. Kotimuseo ja uusi kokoelmanäyttely avataan yleisölle 27.11.2021. Samalla juhlistetaan Paul ja Fanny Sinebrychoffin kokoelmalahjoitusta, josta on kulunut 100 vuotta.

Nykytaiteen museo Kiasma on suljettuna vuonna 2021 mittavan peruskorjauksen vuoksi. Kiasma avataan yleisölle seuraavan kerran huhtikuussa 2022.