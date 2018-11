Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajaksi on valittu Cecilia af Forselles

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä on nimittänyt Cecilia af Forsellesin Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtävään. Filosofian tohtori Cecilia af Forselles työskentelee tällä hetkellä kirjastonjohtajana Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. Hänellä on monipuolinen kokemus Kansalliskirjastosta, kirjastoalalta ja useita luottamustehtäviä tiedeyhteisössä ja eri muistiorganisaatioissa.

Cecilia af Forselles odottaa, että pääsee työskentelemään kirjastoalan huippuosaajien kanssa. ”Niin yksittäinen kansalainen, kuin myös tiedeyhteisö ja koko kansakunta on riippuvainen muististaan. Se on edellytys, että pystyy ymmärtämään nykymaailmaa ja hahmottamaan tulevaisuutta.

On myös tärkeää, että Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää digitaalisia palveluja kansalaisten ja tutkijoiden käyttöön. Tällä tavalla tuetaan myös kulttuuriperintöaineistojen ja -palvelujen tunnettuutta. Haluan, että kirjasto edistää avoimen tieteen ja palveluympäristöjen ratkaisuja, yhteistyössä muiden kirjastojen ja organisaatioiden kanssa."

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelän iloitsee, kun ”saamme kokeneen ja Kansalliskirjastoa hyvin tuntevan sekä erittäin motivoituneen Cecilia af Forsellesin johtamaan Kansalliskirjastoa. Cecilialla on vahva muistiorganisaatioiden tuntemus, vankka johtamiskokemus ja hän tuntee Kansalliskirjaston niin työntekijän kuin johtokunnan jäsenen ominaisuudessa. Hänellä on siten erinomainen ymmärrys Kansalliskirjaston vahvuuksista ja toiminnasta. Kirjaston toiminta aineistojen avaamiseksi ja saattamiseksi tutkijoiden ja kansalaisten ulottuville on meille tärkeä menestystekijä.”

Cecilia af Forselles aloittaa Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtävässä 7.1.2019.