Kansallismuseossa piirretään Gallen-Kallelan innoittamina ja tanssitaan ikonisten freskojen alla – vietä joulun aika Kansallismuseossa

Koe Gallen-Kallelan ikoniset Kalevala-freskot 1900-luvun alun hittien tahdittamina

Kansallismuseon uusi Pop up -FrescoDisco täyttää museon Keskihallin joka toinen keskiviikko koko Akseli Gallen-Kallela -näyttelyn ajan. Gallen-Kallelan matkojen innoittamina talon DJ:t soittavat parhaat hitit 1900-luvun alun kiehtovasta Pariisista, Lontoosta, Berliinistä ja New Yorkista. Luvassa on myös hurmaavimpia melodioita aikakauden Suomesta ja taiteilijan Kenian vierailulta. Kansallismuseon kahvilaravintola palvelee nälkäisiä ja janoisia pohjakerroksessa keskiviikkoisin kello 19 asti. Joulu- ja tammikuussa tanssitaan 7.12., 21.12., 11.1. ja 25.1. klo 18–20.

Myös lapset pääsevät ottamaan askeleita Gallen-Kallelan ikonisten freskojen alla 28.12. ja 4.1. klo 11–13. FrescoDiscossa soi Gallen-Kallelan matkojen innoittamina parhaat hitit 1900-luvun kiehtovasta Pariisista, Lontoosta, Berliinistä ja New Yorkista.

FrescoDiscoon, Museokauppaan ja kahvilaravintolaan on vapaa pääsy, näyttelyihin pääsylipuilla. Alle 18-vuotiaat pääsevät Kansallismuseoon sisään ilmaiseksi. Verkkokaupasta liput saa aina edullisemmin.

Drink and Draw -piirustusillat Kansallismuseolla

Kansallismuseon elävän mallin -piirustusiltoihin ovat tervetulleita kaikki aloittelijoista ammattilaisiin. Illan aikana piirretään nopeita luonnoksia Akseli Gallen-Kallelan taiteen inspiroimana. Ohjaajat vetävät 1–12 minuutin mittaiset piirustushetket, joissa malli poseeraa eri asennoissa. Jokaisella illalla on oma, Akselin taiteesta inspiroitunut teemansa. Ohjaus suomeksi ja englanniksi. Ohjaajina kuvataiteilijat Romy Räihälä ja Veera Nelimarkka, joiden aiemmat Drink and Draw -illat ravintoloissa ovat olleet loppuunmyytyjä.

Joulu-tammikuun Drink and Draw -illat pidetään 14.12., 4.1. ja 18.1. klo 17–19. Osallistumismaksu (25 €) sisältää pääsylipun museon näyttelyihin, piirustusohjauksen, kaikki tarvikkeet sekä mallin palkkion. Ilmoittautuminen on sitova, käyttämättä jääneitä pääsymaksuja ei palauteta.

Lasten opastuksilla matkataan kohti historiaa

Kansallismuseon aikamatkaajat -opastuksella peruutetaan nykypäivästä kohti historiaa, kun lapset pääsevät itse kokeilemaan oppaan johdolla, millaisia taitoja tarvittiin ennen vanhaan. Opastus on tarkoitettu noin 3–8-vuotiaille. Lapset voivat osallistua kierrokselle yhdessä aikuisen seurassa. Kansallismuseon aikamatkaajat -kierros aina lauantaisin ja sunnuntaisin klo 13. Joulun aikaan 27.12.2022–8.1.2023 opastuksia päivittäin klo 13, mukaan mahtuu 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Opastukset sisältyvät Kansallismuseossa pääsymaksun hintaan, alle 18-vuotiaille ja museokorttilaisille sisäänpääsy on ilmainen.

Lasten oma Leikin aika täydentyy päivittäin virtuaalipelillä



Kansallismuseon kolmannessa kerroksessa sijaitseva Leikin aika on taatusti tekemistä täynnä! Leikin aika antaa noin 3–10-vuotiaille mahdollisuuden kokeilla ja oppia itse historiaa leikin kautta. Lapset saavat kokeilla keskiajan elämää muun muassa rakentamalla linnanmuuria, kalistelemalla puumiekkoja, kapuamalla hevosen selkään ja tutkimalla merta.

Joulun välipäivinä 27.12.–8.1. klo 14–16 lapset voivat pelata virtuaalipeliä ja astua hetkeksi 1500-luvulla vaikuttaneen mahtinaisen, Hämeen linnan päällikön Ingeborg Tottin saappaisiin. Alle 18-vuotiaat pääsevät Kansallismuseoon sisään ilmaiseksi. Verkkokaupasta liput saa aina edullisemmin.

Lapsille oma tehtävä mukaan museon lippukassalta

Museon näyttelyihin voi tutustua myös omatoimisesti. Lapsivieraat saavat Akseli Gallen-Kallela -näyttelyyn mukaan lippukassalta omatoimisen tehtävän. Museon näyttelyihin tutustuvat lapset pääsevät etsimään museon näyttelyihin piiloutuneita tonttuja 20.12.2022–8.1.2023.

Yleisöopastukset Akseli Gallen-Kallela -näyttelyyn

Yleisöopastukset valottavat taiteilija Akseli Gallen-Kallelan monipuolista uraa ja elämää aikana, jolloin Suomen valtiota rakennettiin. Suomenkieliset yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin klo 15 Kansallismuseon auditoriossa. Kesto noin 20 min, opastuksen jälkeen näyttelyyn on mahdollista tutustua omatoimisesti.

Ruotsinkieliset yleisöopastukset pidetään joulu-tammikuussa näyttelytilassa 11.12. ja 8.1. klo 14. Englanninkieliset opastukset pidetään myös joulu-tammikuussa näyttelytilassa 18.12. ja 15.1. klo 14.

Kaikille avoimet yleisöopastukset sisältyvät pääsylipun hintaan, tervetuloa mukaan myös Museokortilla!

Keskiviikko-opastuksissa Kansallismuseon pysyvät näyttelyt

Keskiviikkoiltapäivien opastuksilla perehdytään Kansallismuseon pysyviin näyttelyihin. Vuorokuukausina tutuksi tulevat Toista maata, Suomen tarina ja Esihistoria. Yleisöopastus sisältyy pääsylipun hintaan, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Joulukuun opastuksilla syvennytään Toista maata -näyttelyyn, tammikuussa Suomen tarina -näyttelyyn. Opastukset keskiviikkoisin klo 17–17.45. Ilmoittautuminen samana päivänä lipunmyynnissä. Kaikille avoimet yleisöopastukset sisältyvät pääsylipun hintaan, myös Museokortilla.

Etäkierros 19.1. klo 18: Akseli Gallen-Kallela

Striimatulla etäkierroksella tutustutaan Kansallismuseon Akseli Gallen-Kallela -näyttelyyn. Näyttely kertoo taiteilijan monipuolisesta urasta ja elämästä aikana, jolloin Suomen valtiota rakennettiin. Näyttelyssä on esillä Akseli Gallen-Kallelan tuotantoa lapsuuden piirustuksista aina viimeiseen suurtyöhön, Kansallismuseon freskoihin. Etäopastuksella kerrotaan erityisesti Gallen-Kallelan Afrikka-aiheista teoksista ja Afrikan matkalta tuoduista esineistä, jotka kuuluvat nykyään Suomen kansallismuseon kokoelmiin.

Kierrosta voi seurata nettiselaimella tai mobiililaitteella, mutta suosittelemme langallista verkkoa kuvanlaadun takaamiseksi. Kierroksen aikana saa mielellään myös esittää kysymyksiä. Etäkierros on maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista.

Lauantain yleisöopastus klo 15: Kansallismuseo-kierros

Kansallismuseo-kierros tarjoaa yleiskatsauksen Kansallismuseon ja Suomen historiaan sekä museon ajankohtaisiin näyttelyihin. Opastuksella nähdään Kansallismuseon keskeisiä esineitä ja ajankohtaisia näyttelyitä sekä keskustellaan Suomen historian vaiheista. Kierroksen kesto on noin 45 min. Kierros ei ole esteetön, sillä museon näyttelyt sijoittuvat kolmeen kerrokseen, joiden välillä on portaita. Kaikille avoimet yleisöopastukset sisältyvät pääsylipun hintaan, tervetuloa mukaan myös Museokortilla! Ryhmät voivat tilata yksityisen opastuksen, yleisöopastuksille emme ota ryhmiä.

Kansallismuseo venyttää keskiviikkoiltojen aukioloa

Joulukuun alussa avautuvaa Akseli Gallen-Kallela -näyttelyä juhlistaakseen Kansallismuseo pidentää keskiviikkoiltojen aukioloa kahdella tunnilla ja on avoinna keskiviikkoisin klo 11–20. Muutoin Kansallismuseo on avoinna klo 11–18, maanantaisin museo on kiinni.

Akseli Gallen-Kallela -näyttelyn ajan 18–30-vuotiaat, työttömät ja opiskelijat pääsevät museoon edullisesti 6 eurolla. Alle 18-vuotiaat pääsevät Kansallismuseoon sisään aina ilmaiseksi. Verkkokaupasta liput saa aina edullisemmin. Näyttely on avoinna 2.12.2022–2.4.2023.