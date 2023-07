Kansallispuistopäivä Etelä-Konneveden kansallispuistossa 8.8.2023

Kansallispuistopäivä on osa Jyväskylän yliopiston 160-vuotisjuhlavuoden yleisötapahtumia. Yliopisto, Metsähallitus, Konneveden kunta sekä Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys järjestävät päivän yhteistyössä.

Kansallispuistopäivään osallistut parhaiten patikoimalla. Vaellus Vuori-Kalajan alueella Rautalammilla tarjoaa Konnevesi-järven maisemareitin, jonka rannoilta näkyy järvenselkiä, suojaisia saarisokkeloita. Maasto on jylhää vuorimaata ja reitti kätkee suojiinsa järeitä haapoja ja rehevää kasvillisuutta. Kirkasvetinen Konnevesi on kalasääsken ja järvitaimenen valtakuntaa.

Päivän retkireitti on opastettu Vuori-Kalajan alueelle Rautalammilla. Vuori-Kalajan laavureitillä on klo 15 alkaen on lintu- ja kasviasiantuntijoita sekä Metsähallituksen ja yliopiston Luontomuseon pisteet. Tule tapaamaan osaajia ja esittämään oma kysymyksesi ja havaintosi! Tapahtumaan ei ole kuljetuksia, joten paikan päälle tullaan omin kyydein ja omin eväin.

Reitille tullaan Kalajan pysäköintialueelta (Törmälän metsätie 136), josta on opasteet pituudeltaan ja vaativuudeltaan useammalle vaellusvaihtoehdolle. Vuori-Kalajan laavualue on hyvin varusteltu ja alueelta löytyy nuotiopaikka ja käymälä.

Etelä-Konneveden kansallispuiston porttina järviretkelle toimii Konneveden Häyrylänrannan satama. Päivän ohjelmaan on tarjolla myös laivaristeily Konnevesi-järvellä klo 15. Ilmaiselle ristelylle M/S Linnealla mahtuu noin 90 ensiksi ilmoittautunutta, joten varaustilanne kannattaa tarkistaa 4.8. mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset laivaristeilylle:

jyu.fi/tiedettakaikille ja jyu.fi/kansallispuistopaiva

Lisätietoja Etelä-Konneveden Kansallispuistosta (varoitukset) ja patikointikartta: