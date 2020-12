Kansanedustaja Anneli Kiljunen: Lasten ja nuorten hyvinvointiin tehdään merkittäviä panostuksia

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Tarja Filatov ovat tyytyväisiä Hämeen alueen liikenne- ulkoiluhankkeiden lisärahoitukseen talousarvioesityksessä 11.12.2020 11:58:40 EET | Tiedote

Tarja Filatov ja Johannes Koskinen ovat tyytyväisiä siihen, että panostuksia Hämeen alueen liikennehankkeisiin on saatu täydennettyä talousarvioesityksen valiokuntakäsittelyssä eduskunnassa. Eduskunta on perinteiseen tapaan kohdentanut jakamattomasta varauksesta määrärahoja pienehköihin alueellisesti tärkeisiin hankkeisiin. Hämeen alueelle liikennehankkeisiin kohdennettiin eduskuntakäsittelyn aikana yhteensä yli 1,3 miljoona euroa lisärahoitusta. Rahoituksella parannetaan liikenneturvallisuutta ja helpotetaan ihmisten liikkumista. Humppilan valtatie 2:n parantamiseen välillä valtatie 9 - maantie 232, osoitettiin 600 000 euron määräraha. Valtatie kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon ja sillä on merkittävä rooli sekä henkilö- että raskaan liikenteen reittinä valtakunnallisesti. Lisäksi maantien 13857, Saloistentien kunnostukseen Janakkalassa osoitettiin 400 000 euroa ja maantie 295, Mäntsäläntien liittymän siirtäminen Koskinen Oy:n kohdalla Kärkölässä 350 000 euroa. - Hallitusohjelman li