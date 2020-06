Kansanedustaja Berg vetoaa hallitukseen: Hoitajien työvelvoitetta ei ole syytä jatkaa

SDP:n Malm: Harmaan talouden toimenpideohjelma etsii keinoja alipalkkaukseen puuttumiselle 11.6.2020 14:40:34 EEST | Tiedote

Valtioneuvosto julkisti torstaina periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategialle ja toimenpideohjelmalle vuosille 2020-2023. Strategia toteuttaa Sanna Marinin hallitusohjelman harmaan talouden torjuntahankkeita ja kehittämishankkeita. Kansanedustaja Niina Malm (sd.) on tyytyväinen harmaan talouden torjunnan etenemisestä. Malm nostaa esille toimenpideohjelman strategisena tavoitteena erityisesti terveen kilpailun ja reilujen työmarkkinoiden edistämisen. - Toimenpideohjelmassa on tarkoituksena selvittää uusia keinoja, joilla voidaan esimerkiksi puuttua tahalliseen alipalkkaukseen. Tällä voidaan edistää yritysten tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Väärinkäytöksistä ovat kärsineet erityisesti ne rehelliset yrittäjät ja työnantajat, jotka ovat joutuneet kilpailemaan samoilla markkinoilla niiden kanssa, jotka polkevat työvoimakustannuksia ja kiertävät veroja. Tämä on oikeus ja kohtuus, Malm toteaa. Hallitus laajentaa ja vauhdittaa harmaan talouden vastaisia t