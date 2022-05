Kansanedustaja Eloranta: Pienen maan suurin voima on yksimielisyys

- Kuluneiden viikkojen aikana Naton jäsenyyden hakemisesta on keskusteltu paljon ja olen itsekin saanut paljon yhteydenottoja kansalaisten näkemyksistä asiaan. Pidän tärkeänä, että tälle keskustelulle on annettu aikaa. On tärkeätä, että näin suuressa ja kauaskantoisessa asiassa me suomalaiset olemme laajasti yksimielisiä. Suomi toimii yhdessä. Pienen maan suurin voima on yksimielisyys, Eloranta korostaa.

- Tätä päätöstä tehtäessä tärkein perustelu on Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Liittymällä Natoon Suomi vahvistaa omaa turvallisuuttaan. Tästä syystä tulen myös itse äänestämään Natoon liittymisen puolesta, Eloranta kertoo.

- Sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi molemmat ovat Naton jäseniä tulee Pohjoismaiden painoarvo Pohjois-Atlantin liitossa kasvamaan. Meitä pohjoismaalaisia ihmisiä yhdistää yhteisen arvopohjamme lisäksi myös työ rauhanvälityksen ja vakauden edistämisessä. Toivonkin, että Pohjoismaat muodostaisivat Naton jäseninä yhteistyöallianssin meille tärkeiden arvojen, etenkin rauhan ja vakauden puolesta, Eloranta sanoo.