Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Hallitukselta tukea kouluille – kokoomus jarruttaa Helsingissä koulujen lisärahoista päättämisen kanssa

Sanna Marinin hallitus on päättänyt tänään lisätalousarvioesityksessään 111 miljoonan euron kokonaisuudesta lasten ja nuorten tukemiseksi. Tällä tuella on tarkoitus lieventää koronan aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja tukea nuorten jaksamista. Hallitus tukee myös mielenterveyspalveluiden parantamista.

- Koronapandemia on koetellut erityisen rankasti lapsia ja nuoria. Kotona opiskelu on ollut monelle haastavaa. Sosiaaliset suhteet ovat vähentyneet harrastustoiminnan ollessa katkolla. Helsingissä jopa 40 % peruskoulujen lapsista ja nuorista on lisätuen tarpeessa. On tärkeää, että hallituksen lisätuki laitetaan vielä ennen kesää liikkeelle. Näin koulut voivat valmistautua oppilaiden ja opiskelijoiden tukemiseen syksyn alusta lähtien, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäuoma.

Korona on koskettanut kaikkia oppilaita ja opiskelijoita. Hallituksen esitys on huomioinut tämän ja tukea ehdotetaan esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen. Lisäksi tukea osoitetaan lukiokoulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön ja ammatilliseen koulutukseen sekä korkeakouluihin.

- Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on jo kuukausi sitten esittänyt lisätukea kouluille oppimisvajeen kitkemiseksi. Asia on kuitenkin jumittunut pormestari Vapaavuoren pöydälle, eikä hän ole vienyt asiaa eteenpäin. Koulujen lisätuki on päätettävä pikaisesti ennen kesälomia, jotta rehtorit ehtivät syksyn rekrytoinnit ja opettajat suunnitella opetustyön oikeilla resursseilla. Kokoomus puhuu yhtä, mutta tekee toista, kun kyseessä on lasten ja nuorten hyvinvointi, painottaa Eveliina Heinäluoma.