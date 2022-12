Kansanedustaja Hanna Holopainen Tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtajaksi

– Tutkitulla tiedolla ja teknologialla on ratkaiseva rooli tämänhetkisten haasteiden, kuten luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisemisessa. On aivan kriittistä löytää yhteisymmärrys parhaista saatavilla olevista, tutkittuun tietoon perustuvista keinoista. On löydettävä tapoja edistää yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä ratkaisujen skaalautumista. Viite on tehnyt hyvää työtä nostaessaan esiin uusia tutkittuun tietoon pohjautuvia avauksia. On suuri kunnia olla jatkossa puheenjohtajana edistämässä Viitteen toimintaa, Hanna Holopainen sanoo.

Puheenjohtajan tehtävästä luopuva tamperelainen Ville Seppälä näkee, että Holopaisen puheenjohtajuus hyödyttää Viitteen toiminnan kehittämistä.

– Hanna hyppää puikkoihin nykyhallituksen ulkopuolelta, mutta uskon että hän osaa kokemuksensa ja osaamisensa avulla kääntää sen hyödyksi ja luoda kaikenlaista uutta, Ville Seppälä sanoo.

Viitteen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi-Pekka Teini ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Lauri Korvenmaa, molemmat Helsingistä.



Hallituksen jäseniksi valittiin Emilia Lakka, Roope Marttila, Marjaana Mäkinen, Antti ‘Jogi’ Poikola, Rosemarie Ruottu, Peppi Seppälä, Ville Seppälä ja Jenni Spännäri. Hallituksen varajäseniksi valittiin järjestyksessä Tuomas Mutanen, Karin Metsäpelto, Leena Riittinen, Paavo Heiskanen, Minna Kanerva ja Antti Van Wonterghem.



Viite on vuonna 2008 perustettu liittomuotoinen Vihreiden jäsenyhdistys. Viitteeseen kuuluu kymmenen paikallisyhdistystä ympäri Suomea ja liittoon kuuluu yhteensä 861 henkilöjäsentä. Viite on kasvanut jäsenmäärältään voimakkaasti viime vuosina.

Viite edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä kestävien teknologiaratkaisujen hyödyntämistä suurten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Hanna Holopainen on lappeenrantalainen kansanedustaja ja diplomi-insinööri. Hän on myös Vihreiden varapuheenjohtaja. Eduskuntatyössä Holopainen on ollut aktiivinen erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä teemoissa. Hän on jäsenenä sekä puolustusvaliokunnassa että sisäisestä turvallisuudesta vastaavassa hallintovaliokunnassa.

Lisätietoja:

Hanna Holopainen, puheenjohtaja vuonna 2023, hanna.holopainen@eduskunta.fi, 044 571 3463

Ville Seppälä, puheenjohtaja vuonna 2022, ville.seppala@vihreat.fi, 050 5333750

Tuomo Liljenbäck, toiminnanjohtaja, tuomo.liljenback@vihreat.fi, 044 091 8171