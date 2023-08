Kansanedustaja Kvarnström (SDP): Totuus on, että hallitus seisoo ja kaatuu RKP:n kanssa

– Emme vain sano ei rasismille ja vaadi vakavia keskusteluja ja työryhmiä, vaan kieltäydymme myös sellaisen puolueen muodostamasta hallituspohjasta, jonka ministerit ovat tahranneet maakuvan täysin ennen kuin hallitus on ehtinyt tehdä edes yhtäkään lakiesitystä. Vastustamme hallituspohjaa, joka muuttaa säädyllisen käyttäytymisen rajoja ja normalisoi vihapuheen, Kvarnström sanoi.

Kvarnström muistuttaa, että hallitusneuvotteluissa oli vaihtoehtoja.

- RKP:n puheenjohtaja totesi, että hallituspohja ei riipu pienistä puolueista vaan suurista. Tällä tavoin ei pieni puolue kuitenkaan voi paeta vastuuta ollessaan vaa’ankieliasemassa. Totuus on, että hallitus kaatuu RKP:n kanssa. Tai vain jatkaa eteenpäin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Paljon on kuitenkin tapahtunut, paljon vahinkoa on jo tapahtunut, Kvarnström sanoi.

Kvarnströmin mukaan palkansaajien oikeuksien heikentäminen ei tasapainota taloutta ja on suuri riski, että syksystä tulee poliittisesti myrskyisä.

- Kaikkien hyvinvoinnin parantaminen edellyttää hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä. Tasa-arvoisempaan suuntaan, ei kasvattamalla luokkaeroja ja kasvattamalla tuloeroja. Meidän on investoitava enemmän terveydenhuoltoon, ei vähemmän. Meidän on tehtävä verotuksesta oikeudenmukaisempaa ja progressiivisempaa. Meidän on myös pidettävä kiinni jo aikaisemmin tänä keväänä hyväksytystä vammaispalvelulaista, jonka hallitus aikoo nyt purkaa, koska se on hallituksen mukaan liian kallis. Valtion talouden saamiseksi tasapainoon voidaan siis vammaisilta ottaa, mutta kaikkein rikkaimmat osallistuvat vain saamalla verohelpotuksia eivätkä mitenkään muuten, Kvarnström sanoi.

