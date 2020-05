Kansanedustaja Malm: Ihminen tarvitsee ihmistä – myös TE-toimistoissa

SDP:n Paula Werning: Ravintoloille suora tukipaketti 7.5.2020 11:18:13 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut kriisissä olevan ravintolatoiminnan erityisesti huomioon ja valmistellut ravintoloille kohdistetun suoran koronatukipaketin helpottamaan niiden liiketoimintaa. Werning painottaa, että koronakriisin aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat olleet ravintoloille kohtuuttomia. Lisäksi tuhansia työntekijöitä on lomautettuna ja osa irtisanottuina. Ministeriön esittämä korvauspaketti on arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa ja se on kaksiosainen. Tarkoituksena on tukea ravintoloita työllistämisessä ja samalla hyvitetään kustannuksia, joita ravintolat eivät ole pystyneet sopeuttamaan johtuen rajoituksista. Tämä auttaa yritystä joustamattomien juoksevien kustannusten kompensoinnissa. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa, josta vähennetään mahdolliset ELY-keskuks