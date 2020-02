Kansanedustaja Maria Guzenina iloitsee

Entinen peruspalveluministeri Maria Guzenina (sd) iloitsee. Hänen vuonna 2012 esittämänsä ja siitä asti SDP:n vaatima ympärivuorokautisen vanhustenhoivan henkilöstömitoituksen nostaminen 0,7 tasolle toteutuu vihdoinkin.

-Tänään kääntyy uusi historian lehti. Tätä ovat vaatineet kaikki hoito- ja hoivajärjestöt. Tämä asia on ollut SDP:lle erityisen tärkeä poliittinen arvovalinta. On ollut kestämätöntä, että Suomessa ei ole pystytty turvaamaan vanhuksille riittävää hoitoa ja hoivaa. Olemme olleet tässä asiassa Pohjoismaiden häpeäpilkku. Vanhuspalveluiden hoivakriisi on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan häpeä, ja sen on annettu jatkua liian pitkään.

-Kun aikoinaan ministerinä esitin henkilöstömitoituksen nostamista sitovasti 0,7 tasolle, sitä kovasti vastustettiin. Liian kallista, mistä rahat, ivailtiin. Sanottiin, että ongelmaa ei ratkaista lisähoitajilla, vaan tehostamalla toimintaa. Aikaa on kulunut ja tilanne on muuttunut vuosi vuodelta murheellisemmaksi. Ja mitä murheellisemmaksi vanhusten tilanne on muuttunut, sitä suurempia voittoja terveysjätit ovat tahkonneet.

-Ihmettelen kovasti sitä, että vuosien saatossa kokoomus on priorisoinut rahan käyttämisen mieluummin terveysjättien voittoihin kuin apua tarvitseviin vanhuksiin. Onhan se ollut ihan röyhkeää. Asiasta on nyt hallituksen sisällä sovittu ja esitys on tullut eduskuntaan. Tämä kauan kaivattu parannus astuu voimaan tämän vaalikauden aikana. Jos asiasta olisi päätetty jo aikoinaan, olisi vanhusten ja hoitajien tilanne ollut jo vuosikausia parempi, koko ala olisi houkuttelevampi ja sille olisi hakeutunut enemmän nuoria. Onneksi saamme tämän tärkeän uudistuksen vihdoinkin toteutumaan ja Suomi nousee lähemmäs muiden pohjoismaiden henkilöstömitoitustasoa.