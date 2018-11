Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen valittu jatkamaan Muistiliiton hallituksen puheenjohtajana

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on valittu jatkamaan Muistiliiton hallituksen puheenjohtajana. Muistiliitto ry:n tehtävänä on muistisairaiden ja heidän omaistensa yhdenvertaisten oikeuksien edistäminen sekä muistiystävällisen Suomen rakentaminen. Muistiliiton syysliittovaltuusto vahvisti tänään Mäkisalo-Ropposen valinnan jatkokaudelle hallituksen puheenjohtajana.

‒ Kiitän lämpimästi Muistiliiton liittovaltuustoa luottamuksesta saada jatkaa liiton hallituksen puheenjohtajana. Jatkan mielelläni työtä tässä upeassa kansalaisjärjestössä. Haluan samalla onnitella kaikkia Muistiliiton luottamustehtäviin tänään valittuja tarmokkaita aktiivejamme, Mäkisalo-Ropponen kiittää.

Muistiliiton liittovaltuustossa hyväksyttiin seuraavalle kahdelle vuodelle toimintasuunnitelma, jonka keskeisenä tavoitteena on muistuttaa, että muistiasia on kaikkien asia - vauvasta vaariin ja mummiin. Toimintasuunnitelman keskiöön nousee aivoterveyden edistäminen elinikäisenä asiana ja tietoisuuden lisääminen muistisairauksista koko väestön keskuudessa.

‒ Suomessa on vähintään 195 000 muistisairasta ja jos jokaisella on kaksi läheistä, niin muistisairaudet koskettava läheisesti jo yli puolta miljoonaa suomalaista. Tämä luku on todennäköisesti alakanttiin laskettu. Muistisairaita voi olla perheessä, suvussa, naapurustossa, ystävissä ja työkavereissa. Siksi tietoisuutta muistisairauksista on lisättävä koko väestön keskuudessa, Mäkisalo-Ropponen korostaa.