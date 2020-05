Kansanedustaja Niina Malmin vappupuhe

Kansanedustaja Anneli Kiljusen vappupuhe 1.5.2020 11:00:00 EEST | Tiedote

Hyvät ystävät, hyvää vappua teille kaikille täältä Eduskunnan rappusilta! Kuten tämäkin video osoittaa, elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. On Vappu, jolloin me normaalisti vietämme yhdessä aikaa ystävien kanssa nauttien ja iloiten kevään tulosta, luonnosta ja ulkoilusta. Vappuna iloitaan ja nautitaan ystävien läheisyydestä. Nyt tilanne on kuitenkin toinen, ihmisten läheisyyttä pitää välttää, yhteydenpito ja juhlinta tehdään nyt somen välityksellä. Torit ovat tyhjillään ja edeltävän illan opiskelijajuhlinnat ja riehakointia ei näy samalla tavalla kuin aikaisemmin. Juhlinnat ja juhlapuheet on siirretty ruutujen taakse, kuten tämä puhekin. Epidemiasta huolimatta ihmiset haluavat kuitenkin juhlistaa vappua, siihen on haettu nyt uusia tapoja. Se kertoo siitä kuinka tärkeä juhla ja perinne Vappu on meille. Vappu on työn ja opiskelijoiden juhla. Epidemia on koskettanut voimakkaasti juuri työelämään sekä epidemialla on myös monenlaisia vaikutuksia opiskelijoiden elämään, arkeen ja tulevaisuu