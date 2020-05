Kansanedustaja Paula Werningin vappupuhe

Hyvät kuulijat,

Vapun alkuperäisen merkityksen keskiössä on ollut työväki ja työ, nykypäivänä vapusta on kuitenkin tullut meidän kaikkien juhla. Vapusta alkaen katseet suuntaavat tulevaan kesään ja ajatukset siirtyvät jo lämpimiin kesäaamuihin.

Vuosi on vierähtänyt eduskuntavaaleista ja lähes vuoden sosiaalidemokraatit ovat olleet pääministeripuolueena Suomen hallituksessa. Voidaan sanoa, että kahta samanlaista päivää ei tämän vuoden aikana ole ollut. Mukaan on mahtunut niin vauhtia, kuin vaarallisia tilanteitakin.

Tätä kevättä 2020 on hallinnut näkymätön vihollinen, joka ei antanut itsestään minkäänlaista vinkkiä ennen kuin saapui voimalla meidän jokaisen arkeen. Korona-viruksesta on tullut yhteinen nimittäjä tähän kevääseen. Tämän vuoksi, myös Suomessa on jouduttu tekemään poikkeuksellisia toimia, joilla on jouduttu rajoittamaan ihmisten arkea hyvin voimakkaasti. Liikkumistamme on rajoitettu, työntekemistä on jouduttu järjestelemään uudella tavalla, lasten koulunkäynti on valtaosin tapahtunut etänä. Moni on kohdannut taloudellisia haasteita ja moni on joutunut lomautetuksi tai työt ovat loppuneet kokonaan, esimerkkejä vaikutuksista on loputtomiin. Tähän tilanteeseen ei kukaan voinut ennalta varautua.

Kriisin keskellä nykyinen hallitus on Pääministeri Sanna Marinin johdolla uurastanut päämäärätietoisesti jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin eteen ja päätöksenteossa on näkynyt inhimillisyys.

Politiikkaa tehdään joukkueena, ja jokaisella joukkueen jäsenellä on valtava merkitys lopputulokseen. Yhdessä tekemällä ja tiiviinä joukkueena me sosiaalidemokraatit voimme tehdä Suomesta paremman ja selviytyä myös tästä koronasta aiheutuneesta kriisistä.

Joukkuehenkeä on kysytty myös monilla työpaikoilla ja monilla aloilla tänä haasteellisena aikana. Haluan kiittää jokaista arjessa uurastajaa, työssä kuin kotona. Monet työntekijät ovat joutuneet suoriutumaan työstään ilman selvää ohjeistusta, työpaikoilla on arki otettu haltuun yhdessä toimien ja yhteiseen hiileen puhaltaen. Nyt jos koskaan on vaadittu rohkeutta, yhteistyötä ja vastuullisuutta. Monella alalla muiden hyvinvoinnin turvaaminen on asetettu oman turvallisuuden edelle, kentältä löytyvät ne arjen supersankarit, jotka ahertavat tänä poikkeuksellisena aikana meidän jokaisen eteen.

Hyvät kuulijat,

Tätä vappua ei juhlita kuten olemme tottuneet. Tänä vappuna ei marssita eikä osoiteta mieltä. Poliittiset puheetkin pidetään poikkeuksellisesti näin kameran välityksellä tai paperilla. Vaikka tänä vappuna ei kokoonnuta yhteen, niin siitä huolimatta meitä ohjaavat yhteiset työväen arvot ja yhteiset aatteet. Koronan vallitessa olemme huomanneet sen, että tämä aate on se mikä auttaa meitä rakentamaan huomista, yhdessä ja oikeudenmukaisesti. Me sosialidemokraatit voimme luottaa huomiseen.

Hyvät ystävät,

Haluan toivottaa teille jokaiselle jaksamista arjessanne. Mennään yhdessä kohti tulevaa kesää ja annetaan auringon tuoda iloa arkeemme. Toivon jokaiselle pieniä valonpilkahduksia tämän poikkeavan tilanteen keskellä, missä nyt elämme. Hyvää vappua juuri sinulle!

Paula Werning

kansanedustaja (sd.),

Kouvola