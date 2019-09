Kansanedustaja Salonen on tyytyväinen: Merivoimien uudet sotalaivat tultaneen rakentamaan Raumalla

Yle uutisoi, että Puolustusministeriön ja puolustusvoimien neuvottelut Rauma Marine Constructionsin kanssa ovat valmistuneet. RMC tulisi näin olemaan Laivue 2020 -tilauksen toteuttaja, joka pitäisi sisällään neljä uutta sotalaivaa. Laivue 2020 on puolustusvoimien hanke, jonka on määrä korvata vanhat alukset uusilla monitoimikorveteilla.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää uutisia kauppojen etenemisestä loistavina. Edellisen hallituksen ennenaikainen ero viivästytti kauppoja, sillä toimitusministeristöllä ei ollut valtuuksia päättää laivakaupoista, jotka olivat n. 1,2 miljardin arvoiset. Neuvotteluja on jatkettu koko ajan taustalla, mutta päätöksen asiasta seuraavaksi tekee maan uusi hallitus.



- Paljon onnea RMC! RMC:n pitkä työ sopimusneuvotteluissa näyttää nyt tuottavan tulosta. Olen varma, että hallitus on pääministeriä myöten vakuuttunut siitä, että RMC hoitaa rakentamisen vaadittavalla osaamisella ja vastuulla. Halusin varmistaa, että hallitus on pääministeri Antti Rinnettä myöten tietoinen raumalaisen laivanrakennuksen kyvykkyydestä, Salonen sanoo ja viittaa pääministerin vierailuun RMC:llä Raumalla viime kuussa.

Varsinainen päätös saadaan todennäköisesti lähiviikkojen aikana. Sen jälkeen telakalla alkaa vuosia kestävä tilaustyö laivojen rakentamisessa.



- Tämä tilaus tuottaa pitkään töitä RMC:lle ja sen alihankkijaverkostolle. Se on koko Rauman seudulle tärkeää. Toivon, että avautuviin työpaikkoihin saadaan sellaiset osaajat ja tekijät, jotka verotulojen kautta tuottavat myös taloudellista hyvää seudullemme. Valtion tekemillä tilauksilla on tärkeää olla myös positiivisia työllistämisvaikutuksia ja aluetaloudellista hyötyä, toteaa Kristiina Salonen.