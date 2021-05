Kansanedustaja Salonen: Rajavartiolaitoksen uusille ulkovartiolaivoille turvattiin täysi rahoitus  

SDP:n Kymäläinen: Lisätalousarviossa merkittäviä liikennepanostuksia 25.5.2021 11:38:55 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen torstaina eduskunnalle annettavaan kolmanteen lisätalousarvioon vuodelle 2021, jossa esitetään tärkeitä panostuksia muun muassa meri- ja joukkoliikenteen tukemiseen sekä uusien liikennehankkeiden käynnistämiseen. Valtiovarainministeriö tiedotti tänään tulevan kolmannen lisätalousarvion sisällöstä. - Lasti- ja matkustaja-alusvarustamot ovat kärsineet koronapandemiasta merkittävästi. Koska meriliikenteen turvaaminen on keskiössä niin liikenneyhteyksien jatkuvuuden, ulkomaankaupan kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta, on erityisen tärkeää, että valtio on vahvasti tukenut varustamoita kriisin keskellä. Nyt esitettävällä 23,15 miljoonan euron tuella jatketaan varustamoiden reittiliikennetukea syksyyn asti. Lisäksi koronasta kärsineen joukkoliikenteen tukitoimenpiteitä on tarpeen edelleen jatkaa. Lisätalousarviossa esitetään 22,8 miljoonan euron määrärahaa julkisen liikenteen ostoihin suurill