Kansanedustaja Torsti Lontoossa: brexit, ilmastonmuutos ja avoimen Euroopan tulevaisuus vaativat Suomelta vastuuta ja johtajuutta poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa

- Suomen ensi vuoden puheenjohtajuuskaudelle rakentuu erittäin vaativa asialista, jossa mitataan kykyämme ottaa vastuuta isoista globaalikysymyksistä. Suomi tulee olemaan yhden maailman suurvallan eli EU:n johdossa, kun ratkomme brexitiä, ilmastonmuutosta ja siihen kytkeytyviä kysymyksiä kuten siirtolaisuus, korostaa kansanedustaja Pilvi Torsti (sd.)

Torsti osallistui kaksipäiväiseen johtaja-seminaariin Lontoossa, jonka aiheena oli Brexit ja Euroopan siirtotolais- ja pakolaispolitiikka. Seminaarin puhujalistalla oli muun muassa Irlannin entinen presidentti ja YK:n ihmisoikeuslähettiläs Mary Robinson.

Torsti painottaa, että tulevina kuukausina Suomen hallituksen on syytä johtaa EU-puheenjohtajuusvalmistelua niin, että olemme valmiit vastuuseen riippumatta omasta vaalituloksestamme.

- Tilanne on täysin poikkeuksellinen. Meillä on vaalit huhtikuussa, EU-vaalit käydään toukokuussa ja Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuussa. Meillä ei ole varaa kansalliseen haparointiin, Torsti korostaa. Hänen mukaansa kansalaisten on hyvä hahmottaa, miten ison vastuunkantaja Suomi tulee olemaan.

- Irlannin suurlähettiläs muistutti, että Britannian tilanne muuttuu koko ajan akuutimmaksi, kun Brexitin ehdot ovat auki. Meidän on syytä varautua siihen, että Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella käsitellään Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa, josta pitäisi tulla EU:n ulkoraja. On tärkeä valmistautua siihen. Pohjois-Irlannin rauha on edelleen hauras. Sopimus on ollut voimassa vasta yhden sukupolven ajan, Torsti toteaa.