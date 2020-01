Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitus panostaa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseen

SDP:n Rantanen: Poliisien määrä ei ole pelkkä rahakysymys 19.12.2019 15:11:56 EET | Tiedote

Valtioneuvosto nimesi SDP:n kansanedustaja Piritta Rantasen tänään poliisiasiain neuvottelukuntaan. Rantanen on tyytyväinen poliisien määrän lisäämiseen tulevan vuoden budjetissa. - Hallitus on ryhtynyt kunnianhimoisesti nostamaan poliisien määrää ja tulevan vuoden budjetissa lisäys on niin suuri kuin mitä se käytännössä voi olla. Tärkeintä on, että poliisien määrä käännetään kasvuun pitkään jatkuneen laskevan kehityksen jälkeen. Nykyisten koulutusmahdollisuuksien puitteissa kokonaismäärän nostaminen vuosittain noin sadalla poliisilla on kunnianhimoinen, mutta samalla realistinen tavoite. - Olennaista on huolehtia siitä, että poliisin ammatti on jatkossa yhä houkuttavampi. Se, että poliiseja ei nyt kouluteta kortistoon, on tärkeä askel ja tähän tulee sitoutua jatkossakin. Lisäksi poliisin työturvallisuuteen on satsattava. Viime aikoina on nähty tapauksia, jossa poliiseja tai heidän perheitään on lähdetty maalittamaan tai muulla tavalla häiriköimään. Näihin tilanteisiin tulee suhtautua