Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kouluruokailu on välttämättömyys

Opetus ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen keräämien tietojen mukaan noin puolet Suomen kunnista tarjoaa vallitsevissa poikkeusoloissa kouluruoan kaikille halukkaille ja neljäsosa tarjoaa kouluruokaa osalle etäopetuksessa olevista oppilaista ja opiskelijoista. Tilanne kunnissa on monilta osin hyvä, mutta parannettavaa löytyy erityisesti etäopetukseen osallistuvien lapsien ja nuorien kouluruokailun osalla. Kouluruoan jakelu täytyy saada käyntiin sitä tarvitseville niissä kunnissa, joissa näin ei vielä tällä hetkellä toimita.

- Kouluruokailu on välttämättömyys ja se kuuluu jokaisen lapsen koulupäivään. Kunnilla on velvollisuus järjestää kouluruokailua myös lähiopetuksen ulkopuolella oleville koululaisille sellaisella tavalla, joka kunnan on mahdollista poikkeusoloissa toteuttaa. Koulunkäynti jatkuu, vaikka ollaankin etäkoulussa ja koulupäivään kuuluu olennaisesti kouluruokailu, sanoo kansanedustaja Tuula Väätäinen.



- Poikkeusolot tietenkin tarkoittavat, että normaalista kouluruokaluista on luovuttu ja kouluruokailun järjestämisessä toimitaan tavalla, joka parhaiten rajoittaa koronavirusepidemian leviämistä. Poikkeusolot eivät kuitenkaan tarkoita, että kouluruokaa ei tarjottaisi etäopetuksessa oleville oppilaille lainkaan. Tässä kaikki Suomen kunnat eivät ole onnistuneet. Kuntien täytyy löytää sopivat keinot ruoan tarjoamiseen eikä kulkea sieltä missä aita on matalin. Ostokorttien tarjoaminen tai vanhempien tulotietojen tiedusteleminen ei ole asiallinen tapa auttaa avuntarpeessa olevia perheitä, Väätäinen toteaa.

- Kouluruokailun putoaminen päivärutiineista haittaa monien lasten hyvinvointia. Poikkeusolot jatkuvat vielä monta viikkoa. Vaikka kouluruoka kuuluu kaikille koululaisille niin kuntien ja koulujen täytyy pystyä kartoittamaan ja etsimään etenkin sellaiset oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa. Lapset ja nuoret eivät saa jäädä ilman ruokaa koronaepidemian takia, korostaa Väätäinen.