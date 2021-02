Kansanedustaja Werning: Edellytykset ohjauskeskuksen siirtämiselle tai yhdistämiselle ovat riittämättömät

Kansanedustaja Paula Werningin mukaan Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa.

Fintraffic ilmoitti 9.2.2021, että Kouvolan ja Helsingin raideliikenteen ohjauskeskuksien yhdistämisen osalta päätöstä ei ole tehty ja tilannetta arvioidaan tarkemmin. Parin päivän päästä henkilöstölle kuitenkin ilmoitettiin, että päätös toiminnan keskittymisestä on tehty ja uusille toimitiloille tonttivaihtoehdotkin ovat valmiina.

- Mielestäni tällainen toimintatapa, miten yhtiö on tämän tilanteen hoitanut, on ollut hyvän tavan vastaista. Yhtiön viestintä kaupungin, henkilöstön ja päättäjien suuntaan on ollut vähintäänkin harhaanjohtavaa. Nyt on hyvä lopettaa epäselvyyksien lietsominen. Liikenneohjauskeskusten yhdistämisessä on peli puhallettu poikki ja otettu todellakin tarvittava aikalisä. Fintraffic tiedotti myös asiasta todeten, että riittäviä edellytyksiä ohjauskeskusten yhdistämiseksi ei ole ja tästä syystä YT-neuvottelut todettiin päättyneiksi tuloksettomina, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Werning painottaa.

Kouvolan raideliikenteen ohjauskeskustoiminta yritettiin siirtää Lahteen vuonna 2017. Tämänhetkinen tilanne ei ole suoraan verrannollinen. Viime vaalikauden aikana silloinen Finrail siirrettiin osaksi nykyistä Fintraffic-konsernia, jonka perustamiseksi yksi perusteluista oli liikenneohjaustoiminnan taloudellisen tehokkuuden lisääminen. Merkittävä ero verrattaessa vuoteen 2017 on myös se, että tuolloin yhtiön käyttämät ohjauskeskuksen laitteet olivat väyläviraston ja ministerillä oli tuolloin suora vaikutusvalta yhtiön asioihin.

- Nyt on tärkeää muistaa, että tilanne on toinen yhtiön ollessa kyseessä, päätökset tekee yhtiö. Konserni perustettiin, mutta mahdettiinkohan tietää mitä tilattiin ”ketterämpää toimijaa” haviteltaessa? Nyt, kun YT-menettely on päättynyt tuloksettomana. Päätöksiä ei voi tehdä vain siksi, että päätetään. Päätökset tulee perustua tarkkoihin selvityksiin ja suunnitelmiin mitä ja miten tulevaisuudessa asiat hoidetaan. Syytä on myös aidosti pohtia sitä, että olisiko edes kolmen ohjauskeskuksen malli parempi kuin neljän, pohtii Werning.

On tärkeää, että Kouvolan vetovoima raidekaupunkina kehittyy luoden uusia työpaikkoja alalle. Digiradalle ja muulle kehittämistoiminnalle Kouvola tarjoaa erinomaisen ympäristön. Töitä on kuitenkin tehtävä sen eteen, että myös liikenneohjauskeskuksen säilyminen Kouvolassa on pysyvä ratkaisu.

- Itse tulen tekemään jatkossakin parhaani tämän asian hoitamisessa ja Kouvolan puolien pitämisessä, Werning sanoo lopuksi.