Kansanedustajat vaativat alkoholijuomien kotiinkuljetuksen sallimista

Jaa

Ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa ensi viikolla. Ruuan kotiinkuljetus ja take away -annosten tilaaminen on mahdollista, mutta alkoholijuomia se ei koske. Epäkohdan korjaamiseksi 46 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakiehdotuksen alkoholijuomien vähittäismyynnin etäostamisen ja -myynnin sallimisesta.

Korona-aika on lisännyt merkittävästi ravintolaruoan kuljettamista koteihin; joka kolmas ateria otetaan ravintolasta mukaan tai tuodaan kotiovelle. Ravintolat eivät kuitenkaan saa kuljettaa alkoholijuomia samalla kun ne toimittavat ruoka-annoksia. ”Sen sijaan etämyynti on mahdollista ulkomaisille toimijoille, jotka voivat toimittaa juomat kotiovelle asti. Tilanne on epäreilu kotimaisille toimijoille, ja koronapandemian aikana epäkohta on korostunut entisestään”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Panimoliitto yhdessä Kuluttajaliiton, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ja Päivittäistavarakauppayhdistys PTY:n kanssa esittivät vuoden alussa, että toimijat, joilla on 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, voisivat kuljettaa juomia kotiin koronapandemian aikana. Etämyynti- ja ostaminen sallittava kaikista EU-maista Epäkohtaan on tartuttu myös eduskunnassa. Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) esittämän lakiehdotuksen alkoholilain muuttamiseksi on allekirjoittanut 45 muuta kansanedustajaa. Siinä esitetään, että kotimaiset luvanvaraista vähittäismyyntiä harjoittavat toimijat saavat jatkossa myydä olemassa olevan vähittäismyyntilupansa mukaisia tuotteita kuluttajille myös etämyynti- tai etäostomenettelyllä. Tämä koskisi niin juomavalmistajia kuin ravintoloita ja päivittäistavarakauppaa. Lisäksi lakimuutoksessaehdotetaan, että alkoholilakiin lisätään säännös, jonka mukaan kaikkien alkoholijuomien etämyynti ja etäosto toisesta EU-maasta Suomeen on sallittua. ”Tämäkin olisi tervetullut muutos. Nyt niin kuluttaja kuin juoman valmistajakin joutuu tulkitsemaan itse puutteellista ja epäselvää alkoholilakia”, Loikkanen sanoo. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto tuula.loikkanen@panimoliitto.fi, p. 040 922 0750

Yhteyshenkilöt

Linkit