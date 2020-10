Kansanedustajien viesti aluehallintovirastoille: neuvolapalvelut turvattava

Oulun vaalipiirin kansanedustajat ovat huolissaan lasten ja nuorten neuvolapalvelujen turvaamisesta koronapandemian aikana. Henkilöstöä on siirretty neuvolasta esimerkiksi jäljityksiin ja näytteenottoon, mikä heikentää lapsiperheiden ja nuorten saamaa tukea. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 3. kansanedustajatapaamiseen osallistui kymmenen kansanedustajaa ja ministeri Tytti Tuppuraisen avustaja. Kansanedustajien viesti valvojalle on: neuvolapalvelut on turvattava.



Ylijohtaja Terttu Savolainen kutsuu kansanedustajat neljä kertaa vuodessa verkostotapaamiseen. Ylijohtajan mukaan korona-aika haastaa verkostoja tapaamaan ja pitämään yllä vuorovaikutusta aikaisempaa tiiviimmin ja useammin. Savolainen korosti, että virastossa tehdään paljon viruksen torjuntaan liittyvää työtä. Hän kiitti, että valtion lisäbudjeteissa määrärahat lisääntyneeseen työmäärään on saatu.

Ylijohtaja evästi päättäjiä eduskuntaan näinä päivinä tulevan tartuntatautilain laajan päivityksen alueille tärkeistä näkemyksistä. Alueet saavat uusia välineitä tehokkaaseen tartuntatautiepidemioiden hoitamiseen.

Valtion alueellistaminen etä- ja monipaikkaisella työllä paikkariippumattomasti

Hallitusohjelman mukaisesti etenevä Marinin hallituksen soteuudistus tuo tullessaan muutoksia maakuntien toimintaan ja muovaa aluehallintovirastojen, Valviran ja Elyjen työtä. Tervetullutta on, että hallinnon rakenteet eivät merkittävästi muutu tällä vaalikaudella. Ministeri Sirpa Paatero on korostanut ylijohtajille, että Luova-uudistuksen kaaduttua nyt turvataan työrauha. Valtion aluehallinnon tehtävät hoidetaan nykyisellä valtionhallinnon rakenteella.

Työn tekemisen muodot toki kehittyvät. Paikkariippumatonta työtä ja etätyötä lisätään ja samalla luodaan uuden alueellistamisen periaatteet 2020-luvulle. Ylijohtaja korosti, että koronakriisi opetti Suomen tekemään etätyötä.

”On äärimmäisen tärkeää, että valtiolla etätyö, monipaikkainentyö, paikkariippumatontyö mahdollistettaisiin hyvin laajasti. Tämä on ekologisesti ja alueellisesti kestävää,” ylijohtaja Savolainen linjasi.

Viraston viiden vastuualueen johtajat evästivät kansanedustajia sosiaali- ja terveydenhuollon, oikeusturvan, koulutuksen, varautumisen, työsuojelun ja ympäristölupiin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä.

Tautiryppäitä syntyy kuin sieniä sateella

Kansanedustajat saivat laajan ja yksityiskohtaisen raportin COVID -19 koronapandemian luomasta uudesta tilanteesta Peruspalvelu oikeusturva ja luvat vastuualueen johtaja Maria Siurualta ja aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoskelta.

”Tautiryppäitä syntyy kuin sieniä sateella”, ylijohtaja varoitti, mutta keväällä kaikki yllättäneestä taudista on myös opittu paljon. Erinomaisesta alueellisesta ja paikallisesta toiminnasta on kirjattu merkittäviä onnistumisia torjuntatyössä, kuten Raahessa ja Kuhmossa.

Työtä tehdään hyvässä yhteistyössä hallituksen hybridistrategian mukaisesti. Epidemiologiseen tietoon perustuen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelliset koordinaatiotyöryhmät valmistelevat ja päättävät suosituksista ja aluehallintovirastot tekevät tarvittavat rajoituspäätökset. Työnjako ja johtaminen on selkeää ja yhteistyö toimii hyvin. Mukana on sairaanhoitopiirien, avin, elyjen ja Thl:n edustus.

Parhaillaan valmistellaan lisäksi marraskuuta koskevia päätöksiä.

Kansanedustajista näkemyksiään ja evästyksiään aluehallintovirastolle esittivät kokouksessa Pekka Aittakumpu (kesk), Katja Hänninen (Vas), Mikko Kinnunen (kesk), Merja Kyllönen (vas), Hanna-Leena Mattila (alueen kansanedustajien puheenjohtaja 2020, kesk), Raimo Piirainen (sd), Jenni Pitko (vihr) ja Hanna Sarkkinen (vas). Mukana olivat myös kansanedustajat Tuomas Kettunen (kesk.) ja Juha Pylväs (kesk) sekä ministeri Tytti Tuppuraisen avustaja.

Kiitokset aluehallintovirastolle

Alueen kansanedustajien puheenjohtaja vuona 2020 toimiva Hanna-Leena Mattila antoi suuren kiitoksen aluehallintovirastolle erityisesti viestinnästä ja kriisin hallinnasta alueellamme. ”On turvallinen olo päättäjänä ja kansalaisena, kun on tunne, että tilanne on hallinnassa,” kansanedustaja Mattila totesi.



