Kanta-Hämeen kasvuyritykset asiantuntijoiden sparrattaviksi valittu ─ tässä 15 potentiaalisinta

Yritysten kasvuohjelmaan Kanta-Hämeen Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 34 hakijan joukosta. Yksi Kasvupolulle valituista yrityksistä on Eezery Enterprise Oy, joka tähtää rohkeasti lähilogistiikan huipputoimijaksi. Kanta-Hämeen Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Yritykset, jotka pääsivät jatkoon asiantuntijoiden sparrattaviksi ovat Arctic Milk Oy, Karotia Oy, Wallaton Oy sekä Forssa Fabric Oy Forssasta, FM-Haus Oy Jokioisilta, Eezery Enterprise Oy Riihimäeltä, Humuspehtoori Oy Pälkäneeltä, Mouse Out Oy, Liikkuva Suomi, Sollon Kodit ja Kiinteistöt Oy, Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy sekä Ãrrätreeni Oy Hämeenlinnasta, NB-Seinä Oy Lopelta, Spes Palvelut Janakkalasta ja Stellarion Oy Iittalasta.

Valittujen yritysten liikeideat liittyvät mm. ikäihmisten palveluihin, alkutuotantoon, räätälöityjen virtuaalitodellisuutta hyödyntävien sovellusten kehittämiseen tai sosiaali- ja perhetyön asiantuntijapalveluihin tai (työ)yhteisöjen liikuttamiseen kummiurheilija-menetelmää hyödyntäen.

Tuomaristo painotti valinnoissaan seuraavia kriteereitä: liiketoiminnan innovatiivisuus ja uskottavuus, kasvupotentiaali, uutuusarvo, näytöt, miten yritys hyötyy Kasvupolun sparrauksesta, kasvutahto, hakemuksen laatu. Tuomariston puheenjohtaja Jussi Eerikäinen Hämeen Kauppakamarilta kertoi erityisesti hakemusten laadun parantuneen viime vuodesta.

“Huomattavasti enemmän oli hyviä hakemuksia kuin aikaisemmin Kasvupolulla. Valintaprosessi eteni siten, että 10 kärjestä olimme yksimielisiä ja he täyttivät selkeästi kasvupolun tavoitteet. Loput viisi yritystä vaativat enemmän työtä sen suhteen, miten sieltä saatiin hakijat erottautumaan. Laadukas joukko hakijoita kokonaisuudessaan,” Eerikäinen kuvailee.

Tuomaristoon kuuluvat Jussi Eerikäisen lisäksi Mervi Käki Linnan Kehityksestä, Jouni Lehtonen Hämeen Yrittäjistä, Maria Jokinen Forssan Yrityskehityksestä, Juha Siitonen Optistock Oy:stä, Erkki Taskinen YritysVoimalasta, Rolf Nygård Finn-Korkki Oy:stä.

Yksi mukaan valituista yrityksistä on Riihimäellä majaansa pitävä Eezery Enterprise Oy, jonka tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää kuin mullistaa tapa, miten lähilogistiikka järjestetään. Lähilogistiikalla tarkoitetaan aluetta, joka on noin 15─30 km noutopisteestä. Yrityksen hallituksen puheenjohtajan, Marko Romppasen, mielestä se on tällä hetkellä verkkokaupoille liian kallista, liian hidasta ja ehdoiltaan joustamatonta. Yrityksen tavoitteena on tuoda nopeus kilpailueduksi logistiikan puolelle.

“Käytännössä me halutaan vähän viedä tämän Amazonin syömähammasta. Amazonilla on logistiikkaan vahva kilpailuvaltti, sen hinta ja nopeus, niin me pystytään tarjoamaan näille suomalaisille ja muille toimijoille sitä samaa palvelua,” Romppanen esittelee.

Eezery tähtää vahvasti kansainvälisille markkinoille ja juuri tähän osa-alueeseen se kaipaa eniten sparrausta. “Lähinnä kansainvälistyminen on se, mihin kaivataan ulkopuolista näkökulmaa. Ajatuksena on, että saataisiin se puoli toteutettua mahdollisimman fiksusti,” Romppanen sanoo.

Mukaan valittuja yrityksiä sparrataan 16.5. ja 14.6.2018. Tällöin eri alojen (mm. kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa mylläreitä 10x45 minuutin luottamuksellisissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Alueen elinkeinoelämän toimijoista koottu tuomaristo valitsee toisen sparrauspäivän päätteeksi kaksi parasta yritystä, jotka etenevät 24.─25.10.2018 järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin.