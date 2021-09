Kantasolujen kaltaiset vastustuskykyiset solujoukot ennustavat eturauhassyövän hoitovastetta

Jaa

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä ja Suomessa vuosittain noin 5000 miestä saa eturauhassyöpädiagnoosin. Useimmat eturauhassyövät eivät ole aggressiivisia, mutta osa kasvaimista kehittyy kuolemaan johtavaksi kastraatioresistentiksi taudin muodoksi. Yksi kliinisen työn suurimmista haasteista nykyisin on selvittää, millainen hoito toimii parhaiten niillä erilaisilla potilaisryhmillä, joiden tauti on aggressiivinen.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat tunnistivat tietyn hoidolle vastustuskykyisen solujoukon, joka havaittiin tutkimusnäytteissä jo ennen hoitoa ja joka oli näytteissä myös hoitotoimien jälkeen. Single-cell ATAC and RNA sequencing reveal pre-existing and persistent cells associated with prostate cancer relapse -tutkimusta johtavat professori Matti Nykter Tampereen yliopistosta ja tri Alfonso Urbanucci Oslon yliopistollisesta sairaalasta.

— Analysoimalla geenien ilmentymistä ja DNA:n geenisäätelyalueita näissä soluissa pystyimme ennustamaan potilaan hoitovastetta, kertoo Sinja Taavitsainen, joka oli vastuussa tutkimuksen laskennallisista analyyseista.

— Näiden solujen geenien ilmentymisessä oli kantasolumaisia piirteitä.

Tutkimuksessa käytettiin yhdistelmää hoitoresistentin eturauhassyövän malleista, joista osa on kehitetty Tampereen yliopistossa professori Teemu Murtolan ja professori Teemu Tammelan tutkimusryhmissä, sekä bioinformatiikan menetelmiä, joilla analysoitiin yleisesti käytetyn Xtandi-lääkkeen (entsalutamidi) hoitovastetta yhden solun tasolla.

Tuloksista voidaan päätellä, että hoidolle vastustuskykyisten solujen ilmeneminen syöpäkudoksessa voi ennakoida taudin uusiutumista ja kehittymistä pahanlaatuiseksi. Tämä tieto voi auttaa räätälöimään hoitoa erilaisille eturauhassyöpäpotilaiden ryhmille.

— Uusimmat tutkimusmenetelmät – RNA ja kromatiinin rakenteen sekvensointi yhden solun tasolla, spatiaalinen RNA-sekvensointi ja kehittynyt data-analyysi – mahdollistivat sen, että pystyimme analysoimaan hoidon vastustuskykyisyyden kehittymistä tarkemmin kuin aiemmin on ollut mahdollista ja näin löytämään uutta tietoa, professori Matti Nykter toteaa.

Tutkimus tehtiin Tampereen yliopiston Eturauhassyövän tutkimuskeskuksessa ja yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joita oli useista eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista tutkimusryhmistä.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Communications -tiedelehdessä.

Taavitsainen, S., Engedal, N., Cao, S. et al. Single-cell ATAC and RNA sequencing reveal pre-existing and persistent cells associated with prostate cancer relapse. Nat Commun 12, 5307 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41467-021-25624-1