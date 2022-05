Kantasolusiirto pelastaa vuosittain kymmeniä potilaita – 30 vuotta täyttävä Kantasolurekisteri tarvitsee jatkuvasti uusia jäseniä

Tänä keväänä 30 vuotta täyttävä Suomen Kantasolurekisteri on välittänyt toimintansa aikana potilaiden hoitoon 2384 kantasolusiirrettä. Suomesta kantasolujaan on rekisterin kautta luovuttanut 875 henkilöä. Veripalvelun ylläpitämässä rekisterissä on sellaisten vapaaehtoisten henkilöiden tiedot, jotka ovat luvanneet luovuttaa veren kantasoluja niitä tarvitseville potilaille.

Kantasolurekisteriin voi liittyä 18–35-vuotias, perusterve henkilö. Kuva: Noe Anttonen.

Onnistunut kantasolusiirto edellyttää sitä, että potilaan ja kantasolujen luovuttajan kudostyypit sopivat yhteen. Sopivan kantasolusiirteen löytäminen on usein vaikeaa ja edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Noin ¾ suomalaisten potilaiden saamista siirteistä tuodaan ulkomaisista rekistereistä, ja Suomen Kantasolurekisteri onkin kansainvälisesti vahvasti verkostoitunut. ”Kantasolusiirtoa käytetään syöpähoidoissa usein viimeisenä hoitomuotona, kun muita parantavia vaihtoehtoja ei enää ole. Suomessa tehdään vuosittain noin 150 kantasolusiirtoa terveeltä luovuttajalta kerätyillä siirteillä”, kertoo Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen. Yleisimmin kantasolusiirrolla hoidetaan leukemiapotilaita. Tällä hetkellä Kantasolurekisterissä on jo yli 63 000 jäsentä. Rekisteriin liittyy uusia jäseniä vuosittain 3 000 – 10 000. Uusia liittyjiä tarvitaankin jatkuvasti, sillä kantasolusiirron tulokset ovat parhaat, kun luovuttaja on mahdollisimman nuori. Kantasolurekisteri järjestää juhlavuoden kunniaksi symposiumin 25.5. klo 13–15.30. Tilaisuudessa keskustellaan Kantasolurekisterin ajankohtaisista aiheista ja soluhoitojen tulevaisuuden näkymistä. Median edustajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen 19.5. mennessä täällä. Katso myös tilaisuuden ohjelma.

