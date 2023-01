Kantokääpä ei kilpaile koolla vaan jälkeläisten määrällä

Tutkijat havaitsivat, että itiöiden määrän ja koon välillä on voimakas riippuvuus. Samankaltainen riippuvuussuhde on aiemmin todettu eläimillä ja kasveillakin: esimerkiksi monen nisäkkään poikaset ovat sitä pienempiä, mitä enemmän niitä syntyy. Sienten tapa lisääntyä on kuitenkin hyvin erilainen.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi yleinen kantokääpä tuotti noin 290 miljoonaa itiötä kuukauden aikana yhdestä tavanomaisesta nyrkinkokoisesta käävästä. Määrä kuulostaa valtavalta, mutta on itiöiden yhteenlaskettuna tilavuutena vain 17 mikrolitraa eli noin tulitikunpään verran. Sienten lisääntyminen perustuukin pikkuruisten itiöiden valtavaan lukumäärään, ei yksittäisten jälkeläisten suureen kokoon, kuten vaikkapa ihmisillä.

Sienikausi ei rajoitu syksyyn

Osa sienistä lähettää itiönsä maailmalle keväällä, osa kesällä ja osa syksyllä. Tutkimuksessa huomattiin myös, että osalla lajeista itiöitä tulee pitkin kasvukautta. ”Sienten näkökulmasta ei ole olemassa mitään yleistä sienikautta, me vain emme huomaa vaikkapa keskikesällä lisääntyviä kääpiä samalla tavoin kuin syksyllä kasvavia kärpässieniä tai tatteja”, erikoistutkija Veera Norros Suomen ympäristökeskuksesta huomauttaa.

Tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä yrittäessämme ymmärtää sienten osuutta maailmanlaajuisessa luontokadossa. “Lisääntyminen ja sen myötä leviäminen kasvupaikasta toiseen ratkaisee, mikä laji selviää elinympäristöjen tuhoutuessa ja pirstoutuessa”, toteaa luonnonsuojelubiologian yliopistonlehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.