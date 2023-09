Karanojan risteyssiltojen korjaustyöt jatkuvat syksyn 2023 aikana Hämeenlinnassa

ELY-keskus rahoitti Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien kehittämistä alkuvuonna 41 miljoonalla 29.8.2023 08:15:00 EEST | Tiedote

Hämeen ELY-keskus jakoi rahoitusta toimialueensa eli Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan ja ympäristön kehittämiseen tammi-kesäkuussa 2023 yhteensä 41,2 miljoonaa euroa. Suurin osa eli 72 prosenttia oli rahoitusta työllisyyden edistämiseen. Alueen yrityksiä ELY-keskus tuki eri tavoin 18,5 miljoonalla. Yritystukirahoituksen osalta vuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin, kun Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma on auki ja rahoitusta on ollut haettavissa koko alkuvuoden. Sen sijaan maaseudun kehittämisessä ei tehty rahoituspäätöksiä, koska uuden ohjelmakauden 2023–2027 mukainen yritys- ja hankerahoitushaku käynnistyi vasta kesäkuussa. Myöskään maatalouden rakennetuissa ei tehty alkuvuoden aikana rahoituspäätöksiä ohjelmakauden vaihtumisen takia. Ympäristön rahoituksessa kiinnostus vapaaehtoista metsiensuojeluohjelmaa METSOa kohtaan on suurta. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen tammi-kesäkuun rahoituskatsauksesta.