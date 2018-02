Karatalo helmikuussa

Vahvatunnelmaisia kappaleita Jarkko Martikaisen soolokeikalla, Teatteri Röntgensalin komedia ja DocPoint-jatkot

Jarkko Martikainen Karaklubilla ja Teatteri Röntgensalin komedia

Jarkko Martikainen on monien kulttuurialojen mies, mutta tärkeimpänä maalina on aina ollut laulunteon, levytysten ja keikkailun kolmiyhteys. Karaklubin soolokeikalla pe 9.2. klo 19.00 kuullaan vahvatunnelmaisia kappaleita. Liput 11 € + toimitusmaksu Lippupiste / 12 € ovelta.



Maaliskuun Karaklubilla pe 9.3. on vuorossa Ainoani!-melodraamakonsertti.



Teatteri Röntgensalin Yksiöön ei äitee oteta (Sirkku Peltola) nähdään Karatalossa la 10.2. klo 19.00 , su 18.2. klo 15.00, la 24.2. klo 19.00 ja su 25.2. klo 15.00. Esitys on kertomus perheen hajoamisesta ja yhteenpaluusta sekä siitä, kuinka perhe pitää ihmisen elämässä kiinni. Liput 15 €, varaukset: rontgensali@gmail.com tai www.rontgensali.fi



Mari Terkomaan Äitimaa-näyttely jatkuu 26.2. asti.

DocPoint-jatkot

Helsingissä jo 17. kerran järjestetty DocPoint-festivaali tuo valkokankaille parhaat dokumentit Suomesta ja maailmalta. DocPoint-festivaalin järjestää DocPoint-elokuvatapahtumat ry, joka tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kulttuurikeskusten kanssa järjestämällä yhteistyössä DocPoint-jatkoja festivaalin jälkeisellä viikolla. Myös Karatalossa nähdään DocPoint-jatkojen elokuvia:



Su 11.2. klo 14.00

Ei tietä kotiin (ohj. Markku Heikkinen)

Ikäraja: S

Paikalla ohjaaja Markku Heikkinen ja tuottaja Hannu-Pekka Vitikainen.



Su 11.2. klo 15.30

G. J. Ramstedtin maailma (ohj. Niklas Kullström, Martti Kaartinen)

Ikäraja: K7

Paikalla ohjaaja Niklas Kullström.

Näytöksiin on vapaa pääsy.