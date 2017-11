Karatalo joulukuussa

Virittäydy joulun tunnelmaan Christmas Jazz -konsertissa, nauti teatterista Jäänsärkijöiden 20-vuotisjuhlagaalassa ja vietä koko perheen laatuaikaa vuoden viimeisissä Karakemuissa!

Christmas Jazz - Mariah Hortans / M Sandberg duo Karaklubilla pe 15.12.

Jazzlaulaja Mariah Hortans ja kitaristi Mathias Sandberg ovat nopeasti luoneet oman markkinaraon suomalaisen jazzin parissa. Musiikkia voi kuvata rauhalliseksi, tunnelmalliseksi, traditionaaliseksi vocaljazziksi. Duo on esiintynyt aktiivisesti Suomessa sekä tehnyt kaksi kiertuetta USA:ssa. Christmas Jazz -konsertti pe 15.12. klo 19.00 muodostuu sekä Sibeliuksen, Händelin ja Schubertin klassisista joulusävellyksistä että perinteisistä pohjoismaisista joululauluista ja englanninkielisistä christmas carolseista. Karaklubilla kuullaan kappaleita suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Kesto noin 1 h, ei väliaikaa. Kaikukortti-tapahtuma. Liput alk. 11 € Lippupiste / 12 € ovelta.

Teatteria kaikenikäisille

Riitta Kuosan luotsaama, Yhteisöteatteri Jäänsärkijöiden 20-vuotisesta taipaleesta kertova näytelmä Tyttö, joka ei koskaan lakannut leikkimästä nähdään la 9.12. klo 19.00. Kesto 2 h. Suositellaan yli 5-vuotiaille. Liput 10/5 €, varaukset milja.utunen@gmail.com.



Teatteri Vantaan Herra Hakkaraisen yö puolestaan saapuu ilahduttamaan perheen pienempiä Kuvitella!-Karakemuihin su 3.12. klo 12.00. Mauri Kunnaksen rakastettuihin kirjoihin perustuvaa näytelmää suositellaan 2-8-vuotiaille. Kesto 30 min. Liput alk. 4,50 € Lippupiste, ovelta 5 € tuntia ennen esitystä. Kaikukortti-tapahtuma. Karakemuissa on myös Piki-näyttelyyn liittyvä työpaja, jossa jokainen saa muovailla itselleen oman maskotin. Työpajaan on vapaa pääsy.



Joulukuun arkiaamuina on alle kouluikäisten ihania jouluisia teatteriesityksiä: Nukketeatteri Poijun Joulupukin lahja pe 1.12. klo 10.15 ja Nukketeatteri Sampon Joulu tulla jollottaa pe 15.12. klo 10.00.

Blythe Smithin Ah, Humanity! /Hyvä ihmiset -näyttely 7.12.-15.1.2018

Mitä on ihmisyys ja miten se rakentuu? Muistot, kokemukset, nykyisyys, haavat, tönimiset, suukot ja halaukset – niistä synnymme yhä uudelleen. Mutta olemmeko osiemme summa? Blythe Smithin tekniikoiden rajoja rikkovat teokset luotaavat ihmisyyden kerrostumia ja jättävät varaa katsojan ja kokijan omalle tulkinnalle. Blythe Smith on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka opiskelee kuvataidekasvatuksen maisteriksi Aalto-yliopistossa. Näyttely avoinna ma-pe klo 9–17, iltaisin ja viikonloppuisin tapahtumien yhteydessä. Vapaa pääsy.



Joulukuun senioritoiminta

Karatalon Senioriaamuissa ma 4.12. klo 9.30-11.30 on Karakallion laulajien joulutuokio salissa klo 10.00-11.00. Yhteislaulut jatkuvat Palvelutalo Hopeakotkassa to 7.12. klo 15.00.



Kulttuurikatsomossa tutustutaan vielä kerran eri kulttuureihin ti 5.12. klo 13.00-16.00. Vuorossa on Venäjä, elokuvana nähdään Peili (Zerkalo). Lue lisää. Oppaina ovat Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen toimivista senioreista. Ja biljardia pääsee pelaamaan tuttuun tapaan ma-ti klo 9.00-17.00 aina joulukuun 12. päivään asti. Senioritapahtumiin on vapaa pääsy.