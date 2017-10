Karatalo marraskuussa

Ami Aspelund Karaklubilla, MarrasTanssit, teatterin juhlaa ja lasten oma näyttely marraskuun monipuolisessa ohjelmistossa!

Ami Aspelund Karaklubilla pe 10.11. klo 19!

Marraskuun pimeisiin iltoihin tuo iloa Karaklubin Moninainen - Ami live! -konsertti. Moneen eri musiikkityyliin- ja rooliin taipuvan Amin keikalla kuullaan myös tuoreita levytyskappaleita mm. Carola Häggkvistin esittämä "När löven faller" - "Kun sade laskee maahan", joka on Heimo Hatakan suomennos. Liput alk. 11 € Lippupiste / 12 € ovelta.



Rentoa tanssahtelua on luvassa, kun MarrasTansseissa tanssitaan satavuotiaan Suomen kunniaksi pe 3.11. klo 18.00-19.30. Illan solistina oopperalaulaja, MuM, Krista Pellikka ja säestäjänä muusikko Mikko Helenius. Vapaa pääsy.



Yhteisöteatteri Jäänsärkijät esittää näytelmän Tyttö, joka ei koskaan lakannut leikkimästä Jäänsärkijöiden 20-vuotisesta taipaleesta la 25.11. klo 19.00 (kantaesitys), sekä ti 28.11. ja ti 5.12. klo 19.00. Liput 10/5 € (varaukset ja tiedustelut milja.utunen@gmail.com).



Vuoden viimeisissä Karakuvissa nähdään Kahlekuningas (Suomi 2002) to 16.11. klo 18.30 satavuotiaan Suomen kunniaksi. Elokuva on lämmin ja humoristinen koko perheen elokuva poikien kaveruudesta, unelmista ja elämästä 70-luvun Torniossa. Vapaa pääsy.



Lasten iloksi Karataloon saapuu Piki kavereineen! Piki on lapsille suunnattu näyttely, joka perustuu Katri Kirkkopellon kuvakirjaan PIKI. Kirja ja näyttelyyn liittyvä oheismateriaali sekä työpajat pohtivat kaveruuden teemoja. PIKI on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, tunteista ja ystävyydestä. Avoinna 6.11.-3.12. ma-pe klo 9–17 sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtumien yhteydessä. Vapaa pääsy.



Paljon alkutalven senioritoimintaa

Yhteislaulut jatkuvat Palvelutalo Hopeakotkassa to 2.11. klo 15.00. Karatalon Senioriaamuissa ma 6.11. klo 9.30-11.30 on Helinä Rautavaara -pienoisnäyttelyyn liittyvä työpaja: Matka maahan, johon olet aina halunnut päästä.



Kulttuurikatsomossa tutustutaan jälleen eri kulttuureihin. Ti 14.11. klo 13.00-16.00 vuorossa on Viro. Oppaina ovat Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen toimivista senioreista. Ja biljardia pääsee pelaamaan tuttuun tapaan ma-ti klo 9.00-17.00.