Karatalon 30-vuotissynttäriviikko ja Espoo-päivä samaan aikaan!

Karatalossa on syytä juhlaan jo heti kauden alussa: Karatalon 30-vuotissynttäreitä juhlitaan koko viikko 21.-27.8. huipentuen Espoo-päivän viikonloppuun!

Synttäriviikkoa juhlitaan erilaisten tapahtumien merkeissä: Hetkiä-valokuvanäyttelyn avajaiset, työpajoja, syntymäpäiväkakkukahvit, biljardia, avoin laulutuokio, murrerunoilija Heli Laaksonen ja KaraDisco!

Hetkiä -valokuvanäyttely Karatalosta

Näyttely on koottu Karatalon 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteistyössä Kara-Kameroiden kanssa. Kara-Kamerat on valokuvannut Karatalon tapahtumissa vuodesta 2014 lähtien. Näyttelyssä on upeita ikuistettuja hetkiä sekä huippuartistien konserteista, näytelmistä että koko perheen tapahtumista. Kara-Kamerat ry on espoolainen Suur-Leppävaaran alueen valokuvausta harrastaville tarkoitettu yhdistys. Seura kuuluu valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen Kameraseurojen Liittoon.

Valokuvanäyttelyn avajaiset ti 22.8. klo 17.00. Avajaisissa kakkukahvitarjoilu. Näyttely on avoinna 22.8.-18.9. ma-pe klo 9–17, iltaisin ja viikonloppuisin tapahtumien yhteydessä.

Murrerunoilija Heli Laaksonen

Tule kuuntelemaan, miten Sanamaija Laaksose Heli Laaksonen lukee lounaismurteisia runojaan, pyrskähtelee maailman kummallisuuksille ja paasaa sen outouksista la 26.8. klo 18.00. Vapaa pääsy (liput jaetaan Karatalon aulassa jonotusjärjestyksessä klo 17.00 alkaen).

KaraDisco koko perheelle

Musiikkia, saippuakuplia ja tanssia on luvassa su 27.8. klo 14.00-16.00 perheen pienimmille vanhempineen! Mukana Mad Housesta DJ sekä tanssija, joka opettaa discoliikkeitä. Hohtotyöpaja discoilun ajan. Ei ikärajoja! Vapaa pääsy.

Tarkempi synttäriviikon ohjelma osoitteesta: www.karatalo.fi Samalla kannatta tutustua myös Karatalon koko syyskauden upeaan kulttuuritarjontaan!