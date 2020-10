Karhunojan sillan puukannen korjauksen vuoksi maantien 2250 liikenne Pöytyällä ohjataan kiertotielle

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Karhunojan sillan puukantta Pöytyällä maantiellä 2250. Korjaustyöt tehdään 12.10.-18.10.2020 välisenä aikana. Töiden ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja ohjaamaan kiertotielle. Kevyelle liikenteelle ei ole mahdollista järjestää turvallista kulkua siltapaikan yli töiden aikana. Tästä syystä korjaustyöt on ajoitettu koulujen syyslomaviikolle ja tällöin myös maataloustyöt on saatu suurelta osin tehtyä. Töiden nopeuttamiseksi kannen kunnostuksessa tarvittavat osat on valmistettu osittain elementteinä etukäteen. Näin työt saadaan valmiiksi noin viikossa ja liikennehaitta jää mahdollisimman lyhyeksi. Liikennekatkon ajaksi ajoneuvoliikenne viitoitetaan kiertotielle valtatien 9 ja maantien 2254 kautta.

Liikenne katkaistaan siltapaikalla maanantaina 12.10. klo 8.00, joten aamun työmatkaliikenne ehtii kulkea siltapaikan yli ennen liikennekatkoa. Silta avataan liikenteelle viimeistään sunnuntaina 18.10. illalla klo 21.00. Karhunojan sillan puukansi on uusittu vuonna 2003 ja pieniä kunnostustöitä on tehty useina vuosina. Sillan kannelle on asennettu mm. teräslevytykset. Liikennemäärä siltapaikalla on n. 530 ajoneuvoa vuorokaudessa. Urakoitsijana hankkeessa toimii TYL Silko. Lisätietoja: - Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816 - TYL Silko, projektipäällikkö Timo Murtojärvi, p. 040 718 8513

Avainsanat kunnossapitosiltatyötienpito