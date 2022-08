Kari Kauniskangas aloittaa GRK:n hallituksen puheenjohtajana 1.9.

GRK:n strategiakauden (2022–2025) tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja aiempaa kansainvälisempi yhtiö, jonka liiketoiminta kasvaa edelleen kannattavasti ja jossa työskentelee toimialan sitoutunein henkilöstö. Strategiassa korostuu myös yritysvastuu: GRK:n tavoitteena on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

”GRK on yhtiönä mielenkiintoisessa vaiheessa: rataliiketoiminta on jo kasvanut kannattavasti merkittävään kokoluokkaan ja Ruotsin infrarakentaminen on päässyt vahvaan kasvuun ja tuloksentekoon. Samalla yhtiön perinteiselle ympäristöliiketoiminnalle on avautumassa mielenkiintoisia mahdollisuuksia turbulenssissa olevan energiamarkkinan, vihreän siirtymän ja materiaalien kierrätyksen voimakkaan lisääntymisen avittamina. Otan innostuneena vastaan puheenjohtajan tehtävän yhtiössä, jossa yrittäjähenkisyys, innovointi, korkea ammattitaito ja kumppanuusajattelu luovat vahvan kulttuurisen pohjan. Samalla kiitän edeltäjääni Jukka Nikkasta tärkeistä kehitysaskeleista yhtiön kehittämisessä menneiden vuosien aikana”, Kari Kauniskangas sanoo.

GRK on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana niin taito- ja väylärakentamisessa, päällystyksessä kuin rataliiketoiminnassa. Liikevaihto on kasvanut vuodesta 2017 lähes 150 prosenttia yli 430 miljoonaan euroon. GRK:ssa työskentelee jo yli 1 000 ammattilaista. GRK on onnistunut saamaan entistä vahvemman aseman myös Pohjois-Ruotsissa ja Virossa.

”GRK:n kasvutarina on ollut jo tähän mennessä huikea, josta kuuluu kiitos kaikille mukana olleille. Uskon, että kestävä ja kannattava kasvu jatkuu tulevaisuudessa tämän markkinaolosuhteiltaan haastavan vuoden jälkeen. Erityisesti uskon ympäristöliiketoiminnan ja vihreän siirtymän tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Karilla on kova rakentamisen substanssiosaaminen, kokemusta listayhtiön johtamisesta sekä selkeä näkemys yhtiön edelleen kehittämisestä. Voin siten olla luottavaisin mielin Karin luotsatessa yhtiötä seuraavaan kehitysvaiheeseen”, Jukka Nikkanen toivottaa.

GRK:n hallituksen jäsenet:

Kari Kauniskangas (hallituksen puheenjohtaja 1.9.2022 alkaen, tarkastusvaliokunnan jäsen)

Jukka Nikkanen (tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1.9.2022 alkaen)

Tarja Pääkkönen

Esa Lager (tarkastusvaliokunnan jäsen)

Johanna Korhonen

Keijo Haavikko (varapuheenjohtaja)

Taustatiedot:

Kari Kauniskangas (s.1974) on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden kandidaatti. Kauniskangas on työskennellyt rakennusalalla monipuolisesti erilaisissa tehtävissä, mm. YIT Oyj:n pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja toimii nykyisin mm. Kojamon ja A-Insinöörien hallitustehtävissä ja neuvonantajana useammassa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksessä.





