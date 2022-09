Karin Erlandssonin ylistyspuhe neulomisen kulttuurihistorialle

Some innostui uudesta fantasiasarjasta – nuortenkirja, jonka parissa myös aikuiset jännittävät 16.8.2022 09:07:59 EEST | Tiedote

Ulpu-Maria Lehtisen Kalmanperhon kutsu on mukaansatempaava romaani, jossa 14-vuotias Lilja lähtee seuraamaan salaperäistä perhosta ja päätyy outoon Kalmansyrjän kylään. Instagramissa vastaanotto on ollut innostunut ja erityisesti on kiinnitetty huomiota siihen, että myös aikuinen lukija viihtyy sarjan parissa. Klassisista fantasiasarjoista, kuten C. S. Lewisin Narniasta, muistuttavan trilogian seuraava osa Pimeyden paimen ilmestyy 2023 ja päätösosa Hyönteisten hovi 2024.