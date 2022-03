Kariston kesän ja syksyn kustannusohjelma on julkaistu

Katso täältä kaikki kesän ja syksyn kirjat >>>

Koskettavia tositarinoita ja hyytävää jännitystä

Kariston kesä ja syksy tarjoilee jälleen kaunokirjallisuutta jokaiseen makuun. Toimittajan ja pitkän linjan muusikon Suonna Konosen esikoisromaani Tie päättyy meren rannalle säteilee pohjoiskarjalaista huumoria ja rakkautta rockiin. Anne Kovalaisen Ensin palasivat linnut on hyytävä tarina luonnonmullistuksen jälkeisestä maailmasta, jonka elämänmenoa varjostaa eristäytyneestä saaresta säteilevä paha. Rakastetun Terttu Autereen Lumen kätkemä on hyväntuulen jännäri, jossa järkyttävä rikos sekoittaa opettajaseminaarin elämää. Suosittu jännityssarja saa viimein jatkoa, kun komisario Heittola heittäytyy Lahtea kuohuttavien murhatapausten pyörteisiin Timo Sandbergin tiheätunnelmaisessa dekkarissa Kuolontuoksu. Anu Joenpolven Rakkautta ja raekuuroja jatkaa hurmaavan Poutaa ja perunankukkia -kirjan tarinaa.

Sota kiinnostaa jälleen romaanin aiheena. Martti Linnan Tämä nuori maa on koskettava kuvaus kahdesta kaupungista, ihmisestä ja kohtalosta keväällä 1918. Romaanissa on hyödynnetty myös Urho Kekkosen sotamuistelmia. Atso Haapasen Loppuun ajettu Kaukopartio on tositapahtumiin perustuva sotaromaani kohtalokkaasta kaukopartiomatkasta kesällä 1944.

Unkarilainen Lily Ebert lupasi itselleen, että jos hän selviytyy Auschwitzista, hän kertoo kaikille totuuden elämästä keskitysleirillä – jotta vastaavanlaista pahuutta ei enää koskaan tapahtuisi. Yhdessä lapsenlapsenlapsensa Dov Formanin kanssa 98-vuotias Lily kertoo tositarinaansa paitsi uutuuskirjassaan Lupauksen voima – kuinka selviydyin Auschwitzista ja säilytin elämänhaluni, myös lähes kahden miljoonan seuraajan Tiktok-tilillään @lilyebert.

Kansainvälisistä nimistä Lee ja Andrew Child julkaisevat uuden Jack Reacher -romaanin Veitsen terällä. Siinä piinkova toimintasankari Jack Reacher on uransa hyytävimmän salaliiton jäljillä. Ann Cleevesin suositun Vera Stanhope -sarjan kymmenennessä osassa, Nousuvedessä, tutkitaan murhaa yhteiskunnan ylemmissä piireissä, ja Michael Ledwidgen tiukassa, uuden toimintasankarin esittelevässä toimintatrillerissä Saaliin jäljillä entinen erikoisjoukkojen sotilas saa vastaansa korkean tason salaliiton. Kaiken jännityksen ohella luvassa on myös taattua hyvää mieltä, kun Caroline Säfstrand esittelee kolme elämänsä taitekohdassa olevaa naista kirjassa Onnellisten loppujen kerho.

Lasten- ja nuortenkirjoissa etsitään omaa paikkaa jalkapallokentällä ja sairaalan osastolla

Peli on alkanut, Iida! aloittaa Maria Kuutin hauskan ja helppolukuisen jalkapallosarjan, jossa nuori futisintoilija Iida haaveilee kotikaupunkiinsa perustettavasta tyttöjen jalkapallojoukkueesta. L.K. Valmun Osaston tähti -kirjassa seikkaillaan sairaalan käytävillä ja Nelli Hietalan Vuokko Vehma – Elämä ja teot -teoksessa teinien tapahtumantäyteisessä arjessa, jossa omana itsenä pysytteleminen voi osoittautua yllättävän vaikeaksi.

Vilja-Tuulia Huotarisen Finlandia-palkittu Valoa valoa valoa hurmasi lukijansa ilmestyessään ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja nyt teos on jälleen ajankohtainen siitä syksyllä 2022 julkaistavan elokuvaversion myötä. Sen kunniaksi kirjasta julkaistaan uusi, leffakannellinen pokkari. Laura Suomelan riemukkaassa Kiss My Juhannuksessa nuorisoporukka lähtee unohtumattoman juhannuksen viettoon, mutta kaikki ei todellakaan mene niin kuin oli suunniteltu.

Jokaisen lapsen erityislaatuisuutta käsitellään ihastuttavasti sekä Julia Savchenkon Puolikkaassa että Maria Viljan Näkymättömässä repussa. Lisäksi monet lasten ja nuorten suosikkisarjat, kuten Geoetsivät, Elsan ja Elmerin etsivätoimisto, Apassit, Kerrostaloponi Kemppainen sekä Superluokka jatkuvat.

