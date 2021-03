Kärkkäinen kohtelee kaikkia asiakkaita ja tavarantoimittajia yhdenvertaisesti

Makia Clothing Oy on ilmoittanut Kärkkäinen Oy:lle päättävänsä yhteistyön, mikä tarkoittaa sitä, että Makian tuotteet tulevat poistumaan Kärkkäisen valikoimista. Makia toteaa 19.3.2021 julkaisemassaan tiedotteessaan, että yritysten välinen yhteistyö on ollut kiitettävän hyvää. Yhteistyön päättyminen on harmillista, koska Kärkkäinen haluaa tukea ja kannattaa kotimaisia yrityksiä.

Makian päätös tuli yllätyksenä ottaen huomioon, että yhteistyötä on kaiken aikaa laajennettu ja tulevaisuutta on suunniteltu yhdessä sekä nyt kysymyksessä olevat asiat on käsitelty jo aiemmin. Kärkkäisen suoraan Makialta saaman tiedon mukaan yhteistyön päättyminen johtuu siitä, että heitä on painostettu lopettamaan yhteistyö.

Makian päätöksen ja sen tiedotteessa esille tuotujen perustelujen osalta nousee kysymys, että miten Makia aikoo valikoida asiakkaansa, jotta se ei käy kauppaa asiakkaiden kanssa, jotka eivät edusta samoja mielipiteitä kuin Makian johto ja omistajat?



Kärkkäinen toteuttaa aidosti ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Kärkkäinen käy nyt ja tulevaisuudessa kauppaa kaikkien asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa riippumatta siitä, mitä mielipiteitä, poliittista kantaa tai vakaumusta he edustavat.





Tilinpäätöstiedote, 31.1.2021 päättyneen tilikauden tilintarkastamattomat avainluvut



Kärkkäinen konsernin viime tilikausi oli tuloksellisesti erinomainen. Konsernin liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen nähden 16,3 % ja oli 271 miljoonaa euroa. Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 90,2 % ollen 70 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa, missä on kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna 135 %. Konsernin tilikauden tulos oli 10,7 miljoonaa euroa, missä on kasvua 137 %.