Karla Malmin Lux ravistelee lukijaansa – Teinitytön joutuminen aikuisten halujen kohteeksi on todellisuutta edelleen

Vuonna 2006 Iiris aloittaa opinnot Kallion lukiossa ja tapaa Ässän, jolla on yksiö Piritorin laidalla ja rotsin selässä teksti PISSIS PUNX. Iiris ihastuu häneen palavasti, ja hetken ajan Kallion kadut ovat kuin todeksi tullut haave. Pian suhde vetää Iiriksen maailmaan, jota leimaavat kahden euron tuopit, sekoilu ja miesten katseet, ja totuus Ässän elämästä alkaa valjeta. Iiris joutuu tekemään valinnan, pitääkö kiinni Ässälle antamastaan lupauksesta vai suojellako itseään ja tulevaisuuttaan. Vielä vuosien päästäkin Iiris etsii vastausta kysymykseen, miksi he kokivat tuon nuoruuden ajanjakson niin eri tavoin.

Karla Malm on helsinkiläinen nuorisotutkija ja valtiotieteen maisteri, joka opiskelee kirjoittamisen maisteriohjelmassa Taideyliopistossa ja on jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston poliittisessa historiassa. Lux kertoo vetävästi nuoruuden huumasta, vapaudesta ja ensirakkaudesta. Samalla se on tarkkanäköinen kuvaus luokkaeroista, turvaverkkojen ulkopuolelle pudonneesta tytöstä ja näkymättömiin jäävästä hyväksikäytöstä.

