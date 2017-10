KAS asuntojen vuokrantarkistuksissa nollalinja jatkuu edelleen vuonna 2018

Kunta-asunnot Oy:n hallitus (KAS asunnot) on 23.10.2017 päättänyt vuokrantarkistuksista vuodelle 2018. Vuokrantarkistus koko KAS asuntojen asuntokantaa koskien on keskimäärin 0,0 %, joten nollalinja jatkuu edelleen.

Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa:

”KAS asunnot -konsernia on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Olemme pystyneet tehostamaan toimintoja ja saaneet kulutasoa laskettua merkittävästi. Erityisesti konsernin rahoitusasema on vahvistunut olennaisesti, joten tällä hetkellä vuokrankorotuksiin ei ole tarvetta. Merkittäväksi nollalinjan tekee se, että olemme nyt voineet toteuttaa sitä jo useamman vuoden. Osin olemme hieman korottaneet pienten asuntojen vuokria, mutta samalla laskeneet isompien perheasuntojen vuokria. Vuonna 2018 ollaan reaalisesti samalla vuokratasolla kuin vuonna 2012. Pidän tätä merkittävänä asiana, kun tarjotaan kohtuuhintaisia asuntoja asiakkaillemme.

Konsernin myönteisen kehityksen haluamme jakaa vuokralaisillemme näillä positiivisilla päätöksillä ja samalla jatkaa omistajatahon valitsemalla strategisella linjauksella. Konsernin tulos on kehittynyt positiivisesti ja vuosittaisiin korjauksiin on käytetty huomattavasti enemmän euroja kuin aiempina vuosina. Näin oikeat ratkaisut ovat tuoneet mukanaan hyviä tuloksia ja vuokrankorotukseen ei ole tarvetta. Vuokrausaste on kehittynyt myönteisesti ja se on merkitykseltään olennaisempi kuin vuokrankorotukset. Tarkoitus on jatkaa tällä linjalla lähivuosina tai jos korotuksiin päädytään, niin ne ovat hyvin maltillisia.”