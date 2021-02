Kasarmikadun uudessa ravintola Gilletissä juhlistetaan hyvää elämää

Helmikuun 2. avautuu Helsingin Kasarmikadulle uusi, monen miljöön ravintola Gillet Bar & Bistro. Gilletissä juhlistetaan hyvää elämää rennon tyylikkäissä tiloissa, laadukkaan ruoan ja juoman äärellä. Ravintolakokonaisuuteen kuuluu katutason ravintolatilat, toisen kerroksen juhlatila sekä paikan sydän; sisäpihan talvipuutarhamainen Lasipiha baareineen. Gilletin ravintoloitsijana toimii perheyritys Ravintolakolmio-konserni.

Uudesta Gilletistä halutaan luoda klassikko, josta tulee pysyvä kiintopiste Helsingin ravintolaelämään. Paikalla on historiaa pitkäikäisistä ravintoloista, viihdyttihän Gilletin edeltäjä Cantina West asiakkaita samassa rakennuksessa peräti 29 vuotta. Ravintolan suunnittelutoimistoksi valittiin helsinkiläinen Suunnittelutoimisto Amerikka.

”Liikeidean ytimessä on ihmisten yhdessäolo; nauttiminen, syöminen ja juhliminen itselle tärkeiden ihmisten kanssa. Yhdessäolossa on voimaa, se ei muutu ajan virrassa”, toteaa sisustusarkkitehti Taija Maunu Amerikasta.

”Valaistukseltaan, kalustukseltaan ja tunnelmaltaan erilaisista miljöistä jokainen seurue löytää juuri heille sopivimman sopen elämän eri juhlahetkiin. Kaikissa tiloissa voi ruokailla tai nauttia Gilletin laadukkaista juomista. Ruokalista tukee yhdessäolon ajatusta”, Maunu jatkaa.

Ravintolan tunnelman ja toiminnallisuuden keskiössä Lasipihan baari

Ravintolan sisäpiha toimii talvipuutarhamaisena kohtaamispaikkana. Kuuteen metriin nouseva katto, vehreä kasvillisuus ja valtava baaritiski tekevät tilasta näyttävän. Baarista tarjoillaan ajattomia cocktail-klassikoita ja pohjoisen luonnon mauista inspiroituneita mocktaileja.

Lasipihan tunnelmaan on helppo pistäytyä ja viihtyä pidempäänkin – tai vaihtaa tiloja tunnelman mukaan. Can Can -salissa syödään ja seurustellaan art deco -hengessä, Tempero on rustiikkinen, Väli-Amerikan tunnelmista inspiroitunut tila.

Gilletin ruokafilosofia pohjautuu ensiluokkaisiin raaka-aineisiin

Ruokalistalla aistii vaikutteita klassisesta skandinaavisesta perinteestä, mutta Gilletissä ei arastella hyödyntää myöskään maailman etnisten keittiöiden makuja. ”Valtamerien äyriäiset tulevat hyvin toimeen Inarijärven siian kanssa, ja Herrankunnan tilan kyyttö sopii loistavasti calabrialaisen Nduja-salamin kanssa. Keskiössä ovat laadukkaat raaka-aineet ja hyvät maut”, kertoo keittiötoimenjohtaja Sami Hiltunen Ravintolakolmio-konsernista. ”Erityisherkkua on ostereita, hummeria, sinisimpukoita ja katkarapuja sisältävä äyriäisvalikoima.”

Lounaalle katetaan niin tasokas bisnesmenu kuin kotiruokatyyppisiä annoksia. Höyryävää bouillabaissea on tarjolla joka päivä. Arkipäivinä tarjoiltavan lounaan raikastaa runsas Green table, joka sopii nautittavaksi myös sellaisenaan.

Gilletin laadukasta viinivalikoimaa yhdistää vastuullinen tuottaminen. Hiltunen lupaa, että alati karttuvalta kellarilistalta avataan todellisia helmiä vieraiden erityisiin hetkiin. Sesonkien ja trendien mukaan vaihtuva olutlista on vaikuttava sekin, helmenä talon oma Gillet Lager, Mallaskosken Panimon vain Gilletille panema.

Juhlatalo Gillet – juhlia jo 1920-luvulta

Kasarmikadun kivilinnassa on juhlittu jo 1920-luvulta lähtien. Vieraat ovat vuosikymmenten saatossa vaihtuneet, mutta juhliminen on edelleen Gilletin sydämessä. Hienosti entisöity toisen kerroksen ”Festsal” 100 vuotta vanhoine kristallikruunuineen ja vaaleine liinoineen on isompien tapahtumien ja juhlien näyttämö jopa 130 juhlijalle, niin perhe- kuin yritysjuhliin. Kolmessa kabinetissa kokoonnutaan pienemmin.

Kivilinnassa on kohahdutettu kaupunkilaisia ennenkin. 1990-luvulla nykyisen Gilletin tilassa avautui Helsingin ensimmäinen texmex-ravintola Cantina West, jonka uniikki liikeidea kantoi menestyksekkäästi aina vuoteen 2019 asti. Uusi Gillet upeine Lasipihoineen täydentää nyt Kaartinkaupungin vireää ja kiinnostavaa ravintolaelämää.

Ravintolapäällikkönä aloittaa Ari Savunen ja keittiöpäällikkönä Toni Leskinen.

Gillet Bar & Bistro avautuu 2.2.2021 osoitteessa Kasarmikatu 23, Helsinki. Ravintola on avoinna ma-to klo 11–22 (keittiö sulkeutuu klo 21), pe 11–23 (keittiö sulkeutuu klo 22) ja la 12–23 (keittiö sulkeutuu klo 22).

Pöytä- ja juhlatilavaraukset: s-posti: ravintola@gillet.fi , puh. 020 742 4210

Lisätietoja: Sami Hiltunen, keittiötoimenjohtaja, partner, Ravintolakolmio-konserni / Gillet Bar & Bistro, sami.hiltunen@ravintolakolmio.fi, puh. 040 588 3448

Joonas Keskinen, kentän johtaja, senior partner, Ravintolakolmio-konserni / Gillet Bar & Bistro, joonas.keskinen@ravintolakolmio.fi, puh. 040 738 4087

Taija Maunu, sisustusarkkitehti, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, taija.maunu@amerikka.fi, puh. 044 762 5401

Gillet Bar & Bistro on monen miljöön tyylikkään rento ruoka- ja seurusteluravintola Helsingin Kasarmikadulla. Kivikaunottaressa on juhlittu jo 1920-luvulta lähtien. Vieraat ovat vuosikymmenten saatossa vaihtuneet mutta elämästä nauttiminen ja juhliminen on edelleen Gilletin sydämessä. Nyt 2020-luvulla ravintola palvelee kaikkia meitä, jotka haluamme juhlistaa hyvää elämää – tilanteessa kuin tilanteessa ja yhdessä ystävien kanssa.

Gillet koostuu Lasipihasta (88 paikkaa), ensimmäisen kerroksen kahdesta ravintolatilasta (yhteensä 118 paikkaa) sekä toisen kerroksen juhlasali Festsalista kabinetteineen (150 asiakaspaikkaa). Tilat omistaa ruotsalainen kauppakilta Handelsgillet i Helsingfors. Ravintoloitsijana toimii toisen polven perheyritys Ravintolakolmio-konserni.

Ravintolakolmio-konserni on yli 40-vuotias perheyritys, jota luotsaa järjestyksessään jo toinen sukupolvi. Konserniin kuuluu 12 yksilöllistä ravintolaa pääkaupunkiseudulla. Ravintoloita yhdistää pitkäikäisyys ja kestävät liikeideat. Ravintolakolmio työllistää kaikkiaan noin 150 henkeä, ja kokonaisliikevaihto vuonna 2019 oli noin 24,5 miljoona euroa.