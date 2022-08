Kasin katutöiden Helsinginkadun alue valmistumassa

Valmistuneilla alueilla kaikki katupinnat on uusittu kokonaisuudessaan, joten kaduilla on aiempaa sujuvampaa kulkea niin kävellen, pyöräillen, autoillen kuin joukkoliikenteenkin kyydissä. Eniten on kuitenkin tapahtunut kadun alla, sillä maanalainen kunnallistekniikka on lähes täysin uudistettu. Vanhimmillaan kunnallistekniikka oli 1900-luvun alusta.

Ratikan kulku on aiempaa sujuvampaa uusituilla raiteilla, jotka valmistuivat viime syksynä. Kiskolinjauksia on parannettu, mikä helpottaa ratikoiden kääntymistä Läntisen Brahenkadun ja Kaarlenkadun kaarteessa. Raitiovaunuille on rakennettu myös oma korotettu kaista Sturenkadulta Kirstinkadulle.

Pyöräliikenne kulkee nyt koko Helsinginkadun pituudelta yksisuuntaisilla pyöräteillä. Autoilijoiden kannalta suurin muutos uudistetulla Helsinginkadulla on se, ettei korotetun raitiotiekaistan yli pääse ajamaan tonteille. Autoja varten on rakennettu ylityspaikka Sturenkadun liittymän itäpuolelle. Pysäköintipaikkoja on poistunut 54 ja uusia tehty 12 kappaletta.

Vihertyöt ja muu viimeistely luvassa syksyn aikana

Arviolta tämän ja ensi viikon aikana Helsinginkadun alueella tehdään vielä viimeisiä asfaltointi- ja kivitöitä sekä asennetaan muun muassa lopullisia liikennemerkkejä.

Alueen nurmialueiden korjaukset sekä istutukset tehdään arviolta syyskuun loppuun mennessä. Istutuksia tulee Helsinginkadun ja Kirstinkadun kulmaukseen, Urheilutalon länsikulmaan sekä Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksen itäpuolelle.

Alueella liikkuu viimeistelyjen yhteydessä vielä työkoneita, joten se pysyy edelleen merkittynä työmaaksi.

Katutyöt jatkuvat vielä Töölössä

Kasin katutyöt jatkuu Töölössä alkuvuoteen 2023 saakka. Caloniuksenkatu valmistuu alkusyksyn 2022 aikana. Runeberginkadun alue sen sijaan on noin kaksi viikkoa suunnitellusta jäljessä. Syynä ovat kisko-osien valmistusviiveet sekä viivästykset raitiotien rakentamisen eri työvaiheissa. Lue lisää tiedotteesta: Ratikkakatko Töölössä jatkuu 28. elokuuta saakka.

Kasin katutyöt käynnistyi tammikuussa 2021. Urakka-alue käsittää 8-raitiolinjan reitin Kalliossa Helsinginkadun alueella sekä Töölössä Runeberginkadun ympäristössä ja Caloniuksenkadulla. Hankkeen valmistuttua raitiovaunumatka nopeutuu, katujen alla oleva kunnallistekniikka on kokonaan uutta ja liikennejärjestelyt ovat nykymääräysten mukaiset.

Sturenkadun risteyksen työmaa tuo muutoksia Helsinginkadulla liikkumiseen

Helsinginkadun liikenteeseen vaikuttaa tällä hetkellä Sturenkadun risteysalueen työmaa, joka ei kuulu Kasin katutöihin. Kisko- ja vesihuoltotöiden vuoksi katkolla ollut raitiovaunuliikenne palaa Helsinginkadulle jälleen maanantaina 15. elokuuta. Linjat 1 ja 8 kulkevat aluksi poikkeusreittiä Mannerheimintietä ja kääntyvät Oopperalta Helsinginkadulle.

Maanantaina 15. elokuuta urakka-alue laajenee ja sulkee Helsinginkadun Sturenkadun risteyksestä Kirstinkadulle noin kolmen viikon ajaksi. Helsingin kaupunki viestii risteyksen muuttuvista liikennejärjestelyistä erikseen.