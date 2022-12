Käsineitä Suomeen ja maailmalle - Käsinetorin yrittäjä jatkaa unelmiensa toteuttamista

Kun tekee systemaattisesti työtä unelmiensa eteen, ne voivat toteutua!

Näin kävi vihtiläiselle käsityöyrittäjälle Niina Leppäselle. Käsinetorilla on pitkä historia ja hyvä maine laadukkaiden nahkakäsineiden valmistajana. Leppänen kuitenkin haluaa nostaa esiin myös muita suomalaisia yrittäjiä ja toteutti unelmansa lahjatavaramyymälästä, jossa on Käsinetorin käsineiden lisäksi laaja ja monipuolinen tuotevalikoima kotimaisilta yrityksiltä.

“Aiemmin meillä on ollut yhteistyökuvioita Uudessa-Seelannissa ja Norjassa. Nyt syksyllä saimme ensimmäiset käsineet toimitettua yhteistyökumppanille USA:han. Kun uskaltaa haaveilla ja välillä poistua mukavuusalueelta ja tämän lisäksi toimii määrätietoisesti, voi joskus yllättyä positiivisesti! Menemme pienin askelin kohti unelmia. Otamme edistysaskeleita harkitusti ja maltillisesti ja päähuomiomme on kotimaan markkinoissa”, yrittäjä Niina Leppänen kertoo.





Käsinetori syntyi halusta jatkaa kotimaista käsityöperinnettä ja varmistaa laadukkaiden nahkarukkasten saanti perheille

Käsinetorin yrittäjä Niina Leppänen on yrittäjäperheen kasvatti. Hän onkin jo nuorena sisäistänyt ajatuksen, että omat rahat on tienattava ja sinnikäs on oltava. Talvella 2014 Leppänen ihastui Tammisaaren markkinoilla laadukkaisiin ja taidolla tehtyihin nahkarukkasiin, jotka hän halusi välittömästi myyntiin omalle yrityksellensä. Kuin kohtalon sanelemana, rukkasia valmistava yrittäjäpariskunta oli pian eläköitymässä.

”Nahkarukkaset vietiin käsistä, sillä ne ovat lämpimät ja soveltuvat hyvin Suomen sääolosuhteisiin. Yrittäjäpariskunta oli ajatellut toiminnan hiljalleen hiipuvan eläkkeen häämöttäessä, mutta sitten tulin minä ja työllistin heidät! Halusin jatkaa kotimaista käsityöperinnettä, jotta taito ei jäisi unholaan ja tulevaisuudessakin olisi lapsiperheille kotimainen ja lämmin rukkasvaihtoehto saatavilla”, Leppänen hymyilee.

Keväällä 2015 yrittäjäpariskunta myi liiketoimintansa ja siirsi samalla Leppäselle kerryttämänsä tietotaidon alasta. Leppänen opetteli ompelemaan käsineitä itse kokeneiden käsinevalmistajien opastuksella, vaikkei ollut koskaan tehnyt mitään vastaavaa.

Käsityöläisyys vei mennessään ja yritys kasvoi nopeasti työllistäen Leppäsen lisäksi ompelijoita Vihdin Nummelassa sekä myöhemmin myös muualla Suomessa.





Maailman tilanne sekoitti totutut kuviot – Uudistumisen aikakausi jatkuu

Leppänen kehitti vahvasti toimintaa jo korona-aikaan. Hän oli jo pitkään haaveillut omasta tilasta, jossa olisi riittävästi neliöitä varastolle, tuotantolaitteille ja ompelimolle, käytännölliselle toimistolle sekä kauniille myymälälle. Hänen visiossaan unelmamyymälässä on Käsinetorin valmistamien nahkakäsineiden lisäksi myös muiden kotimaisten pienyrittäjien tuotteita, joihin asiakkaat saavat rauhassa tutustua mukavassa ilmapiirissä.

”Sopiva tila löytyi Nummelan keskustasta ja remontoimme sen valoisaksi ja mukavaksi monitoimitilaksi. Tilaan saimme hienosti kaikki tärkeät asiat yhdistettyä niin myymälän, verkkokaupan kuin käsinetuotannonkin kannalta.

Unelmieni myymälässä ovat kauniisti esillä ompelemamme käsineet ja lisäksi olen löytänyt myyntiin ihania tuotteita pienyrittäjien tuotevalikoimista. On upea juttu, että yrittäjät tekevät keskenään yhteistyötä ja haluamme yhdessä edistää kotimaisten tuotteiden saatavuutta.

Kaikki omaa tuotantoamme olevat nahkarukkaset ja nahkasormikkaat valmistetaan Suomessa, joten Käsinetorin käsineillä on Avainlippu-merkki osoituksena kotimaisesta työstä. Ompelen itse suuren osan käsineistä Nummelassa myymälätilan takahuoneessa ja lisäksi työllistämme ompelijoita muualla Suomessa”, Leppänen kertoo innoissaan.

Korona-aika toi myös Käsinetorille uuden digitaalisemman mallin, joka on tullut jäädäkseen. Verkkokauppa mahdollistaa tuotteiden tilaamisen silloin, kun asiakkaalle itselle on sopivin hetki vaikkapa joululahjaostoksille. Korona-aikana alkaneet virtuaaliset tapahtumat ovat yhä aktiivisessa toteutuksessa ja niiden rinnalle perinteisten joulutapahtumien avautuminen on yksi talvikauden kohokohdista!





Valttina idearikkaus ja laadukas mallisto

Käsinetorin missiona on saada ihmiset ulkoilemaan enemmän. Kun kädet pysyvät lämpiminä ja pukeudutaan säänmukaisesti, ulkoilu on miellyttävää ja läheisten kanssa voi luoda ihania muistoja yhdessä kaupungilla tai metsässä ulkoillen ja vaikkapa pulkkamäkeä laskien!

Asustemuodin ei tule olla tylsää, joten heti toisena vuotenaan Käsinetori uudisti vahvasti käsinemuotia ja lanseerasi hittituotteeksi muodostuneet kimallenahkarukkaset, jotka ovat hohdokkaasta ulkonäöstään huolimatta nekin aitoa nahkaa. Tämä suosikki on edelleen valikoimissa ja uusia värejäkin tulee säännöllisesti saataville.

Käsinetorin käsinemallisto päivittyy ja uudistuu säännöllisesti ja nahkakäsineet ovatkin tyylitietoisen tai käytännöllisyyttä ja lämpöä arvostavan ulkoilijan varma valinta. Tälle talvelle lanseerattiin paljon uusia värejä ja Niina Leppänen kehitti kevyen ja lämpimän nahkarukkasen kaupunkihanskoiksi talveen. Uusi naisten nahkarukkanen on näyttävämpi ja ohuempi, mutta aidon lammasturkisvuoren takia silti pehmeä ja lämmin pakkasilla.

Kokeneena ompelijana Leppänen tiimeineen valmistaa käsineitä tehokkaasti sarjatuotantona ympäri vuoden, jotta talvikelien tullen varastoa on kertynyt riittävästi ja perheiden kädet saadaan lämpimiksi pakkasella.

Uudeksi materiaaliksi kotimainen peuran nahka

Peurannahka sopii hyvin käsinemateriaaliksi, sillä se on pehmeää, joustavaa ja kestävää.

Yrittäjä Niina Leppänen kertoo uudesta materiaalivalinnasta näin:



“Halusimme löytää läheltä laadukkaan ja riittävän kestävän materiaalin, sillä käsineemme ovat päivittäisessä käytössä ja haluammekin, että niitä ulkoilutetaan paljon! Peurannahka on ominaisuuksiltaan pehmeä, mutta silti sitkeä ja näin ollen loistava materiaali käsineisiin”, Leppänen kertoo innoissaan.

Käsinetorin käsineitä valmistetaan eri materiaaleja hyödyntäen, sillä materiaalivalinnoilla vaikutetaan käsineen ulkonäköön, käytettävyyteen ja lämmittävyyteen.





Loista lahjavalinnoilla - osta kotimaista

Kotimainen tuote on yleensä laadukas, joten se tuo iloa pitkäksi aikaa. Samalla tuet kotimaisia pienyrityksiä. Niina Leppänen haluaakin jakaa muutaman vinkin joululahjojen valintaan lähestyvän 2.12.2022 Osta työtä Suomeen -päivän kunniaksi:

Vinkkejä joululahjojen hankintaan

1. Osta käytännöllisiä lahjoja, joista on iloa ja hyötyä

Ajankohtaan sopivat niin kynttilät, asusteet kuin heijastimetkin.





2. Tutki kotimaisten pienyritysten valikoimaa

Suomessa on paljon osaamista ja ihania tuotteita, surffaile ahkerasti valmistajien kotisivuilla ja seuraa sometilejä. Esimerkiksi virtuaaliset messut ja joulumyyjäiset ovat mahdollisuus tehdä löytöjä! Jos olet jouluihminen, piipahda paikallisella joulutorilla tai reissaa vaikka vähän pidemmällekin elämysretkelle!





3. Hanki ensisijaisesti kotimaassa valmistettuja tuotteita

Suomessa valmistettu tuote työllistää Suomessa ja yleisesti ottaen materiaalit valitaan tarkoin käyttötarkoituksen mukaan. Laadukas tuote on kestävämpi käytössä.





4. Säästä aikaa ja vaivaa ostamalla kotimaisista verkkokaupoista

Vältä jouluruuhka ja tee ostokset kotisohvalta. Säästät aikaa, hermoja ja polttoainettakin. Varmista verkkokaupan turvallisuus ennen ostoa.





5. Ilahduta itsetehdyllä kortilla tai lahjalla

Lahjan saada arvostanee myös itse tehtyä! Esimerkiksi itse tehty kortti on kiva tapa ilahduttaa.

Tuetaan yhdessä kotimaisia yrittäjiä

Käsityöalan yrittäjäkollegoihin Leppänen haluaa valaa toivoa näinä erikoisina aikoina. Hänen viestinsä on selkeä: “Muista pitää itsestäsi huolta, sillä olet yrityksesi tärkein voimavara!”





”Tee johdonmukaisesti töitä tavoitteesi eteen, niin jonain päivänä unelmasi saattavat toteutua! Uskalla mennä eteenpäin haasteidenkin keskellä pieni askel kerrallaan”, Leppänen summaa tämänhetkisiä tunnelmia rohkaisevasti hymyillen.

Käsinetori on mukana seuraavissa tapahtumissa

1.-22.12.2022 Tuomaan markkinat, Helsinki

Senaatintori, Mökki 41



2.12.2022 Osta työtä Suomeen -päivä (Suomalaisen Työn Liitto).

Toki kannustamme ostamaan kotimaista joka päivä!



2.-4.12.2022 Jouluiset kässämessut netissä (virtuaalimessut)

Facebook-ryhmässä:

https://www.facebook.com/groups/1619583168180775





3.-22.12.2022 Tampereen joulutori

Tampereen keskustori, Mökki 23

Kotimaisten yrittäjien tuotteet ja Käsinetorin käsineet verkkokaupasta (avoinna 24/7)

https://www.kasinetori.com/

Lisätietoja:

Niina Leppänen, yrittäjä, niina@kasinetori.com, p. 040 412 6926

Nummelan Lahjatavara- ja käsinemyymälä

Keskikuja 4, 03100 Nummela

Arkisin 10-18 ja lauantaisin 10-14









Verkkokauppa: https://www.kasinetori.com/