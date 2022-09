Kåska x Omenasieppari Omppu Spritz (2,8%) yhdistää hävikkiomenat ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen

Kåskan ja Omenasiepparin Omppu Spritz tuo positiivisen vaikuttamisen osaksi tuotteen valmistusta. Yritysten yhteistyön tuloksena syntynyt spritz paitsi torjuu lähiluonnon omenahävikkiä, se myös työllistää heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Juomassa yhdistyy molempien yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä Kåskan juomien tinkimättömän hyvä maku.

“Kun mahdollisuus työskennellä Omenasieppareiden kanssa aukesi, halusimme ehdottomasti saada alkusyksyn puutarhaomenan maun mahdollisimman luonnollisena ja tasapainoisena juomaan. Tässä pelastetaan valtava määrä pihaomppuja hävikiltä ja työllistetään ihmisiä, joilla on haasteita päästä kunnon töihin. Teemme muutenkin impaktityötä lahjoittamalla osan kaikkien Kåskan tuotteiden myynnistä syrjimisen ja yksinäisyyden vastaiseen työhön, joten on hienoa saada myös työllistävää vaikutusta aikaan.” Eetu Topo, Kåska

Omista kotipihan omenoista puristettu hiukan kirpeä ja täyteläinen mehu on tärkeä osa suomalaista makumaailmaa. Kuplivan raikkaan puutarhaomenan ja kuusenkerkän makuisessa Omppu Spritzin valmistuksessa on käytetty Kåskan kuusenkerkkätislettä sekä suomalaisten pihojen ja puutarhojen hävikkiomenoita. Omenasieppari on kerännyt omenat ja puristanut mehuksi työllistäen erityisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä kunnon palkkatöihin.

“Syrjäytymisen torjuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on koko Omenasiepparin olemassaolon syy ja meille on aina ollut selvää, että suurin muutos syntyy yhdessä tekemällä. Alkoholigenressä kaivataan kipeästi sosiaalista vastuunottoa ilman kieltoja tai holhoamista. Yhteisöllisyys, osallisuus ja vapaus nauttia elämästä omalla tavallaan, holilla tai ilman, ovat kaikki osa positiivista ja inklusiivista juomakulttuuria. Tässä yhteistyössä iloitaan uudella tavalla lähiluontomme orvoista ompuista, luodaan yhdenvertaista reilua työtä ja tehdään asiat niin, että niistä koituu hyvää kaikille.” Susanna Pykäläinen, Omenasieppari

Kåska x Omenasieppari Omppu Spritz 2,8 %

Kirpakka ja raikas puutarhaomenan ja kuusenkerkän makuinen kupliva spritz, jonka valmistuksessa on käytetty suomalaisten pihojen ja puutarhojen hävikkiomenoita sekä kotimaista Kåskan valmistamaa kuusenkerkkätislettä. Omenat on kerätty ja puristettu mehuksi työllistäen erityisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä kunnon palkkatöihin. Sisältää 25% omenamehua ja 100% luonnon puhtaita makuja. Ei lisättyjä aromeja tai väriaineita. Vegaaninen ja gluteeniton.

Suositushinta: 3,49€ / 330ml

Saatavuus: Hyvin varustellut K- ja S-ryhmän kaupat kautta maan