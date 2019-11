Kasvatus- ja koulutusalan ammatteihin vetoa – Jyväskylän yliopistolla työstetään suosituksia Euroopan komissiolle

Euroopassa koulutusalan vetovoima on hiipumassa ja ongelmaan on herätty. Komissio on koonnut laajan verkoston miettimään asiaa. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti isännöi maanantaina 18.11.2019 eurooppalaista koulutuspolitiikkaa kehittävän hankeverkoston "European Education Policy Network on Teachers and School Leaders" (EEPN) ensimmäistä vuosikonferenssia.

Koulutusalan työhön etsitään lisää vetovoimaa uusilla linjauksilla.



Vuosikonferenssissa julkistetaan verkoston tuottamat suositukset tuleviksi koulutuspoliittisiksi linjauksiksi Euroopan komissiolle. Suositukset on laadittu EEPN:n ensimmäisen toimintavuoden aihepiiristä. Se on keskittynyt opettajien ja koulujen johtajien työuriin ja niiden houkuttelevuuden lisäämiseen.



Vuosikonferenssissa sekä esitellään hankeverkoston laatimia suosituksia että työstetään niitä yhteisissä työpajoissa. Lopullinen raportointi Euroopan komissiolle tehdään vuosikonferenssin jälkeen, minkä ansiosta myös vuosikonferenssin osallistujilla on aito mahdollisuus vaikuttaa suositusten sisältöön.



EEPN on Euroopan komission rahoittama verkosto, jonka tehtävänä on kehittää Euroopan unionin koulutuspolitiikkaa. Verkosto koostuu työelämäjärjestöjen (ESHA, EFEE, ETUCE), koulutuspolitiikan (EC, NEPC) ja tutkimuksen (EERA) Euroopan unionin toimijoista sekä näiden kansallisista ja paikallisista edustajista. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen Instituutti on verkoston johtoryhmässä.



Konferenssin ohjelma ja lisätietoja tapahtumasta nettisivulla: http://r.jyu.fi/BCz



Lisätietoja:

Koulutusjohtamisen instituutti, johtaja Mika Risku, 0400 247 420, mika.risku@jyu.fi

Projektitutkija Eija Hanhimäki, 040 682 6694, eija.h.hanhimäki@jyu.fi





