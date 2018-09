Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.9. kokouksen ennakkotiedote

Varhaiskasvatuksen sijaistoimintaa kehitetään etsien uusia ratkaisuja 30.8.2018 15:00 | Tiedote

Hyvän työllisyystilanteen myötä varhaiskasvatuspalvelujen käyttö ja osallistuminen ovat olleet kasvussa. Sekä varhaiskasvatuksen vakituisen henkilöstön että sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita. Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen sijaisten kysyntä on kasvanut 41,3 prosenttia tammikuusta elokuuhun, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilanteeseen on lähdetty varautumaan, kun on nähty toimintaympäristön merkittävä muutos.