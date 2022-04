Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 13.4.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 12.4.2022 8.4.2022 12:44:54 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 12. huhtikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa useita tilahankkeita. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Tuomarinkylään toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen tarveselvitys samoin kuin Helsingin luonnontiedelukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys osoitteeseen Mäkelänkatu 84. Myös aikuisten perusopetuksen väliaikaisten tilojen tarveselitys osoitteeseen Rusthollarintie 1 on esityslistalla. Lautakunnalle esitetään Herttoniemenrannassa sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttamista samoin kuin päiväkoti Sohvilan ja päiväkoti Kumpulan toiminnan lakkauttamista. Nämä esitykset jäivät edellisessä lautakunnan kokouksessa pöydälle. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.