Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 19.12.2017

Helsinki takaa kaikille helsinkiläisille peruskoulun päättäville nuorille opiskelupaikan - vuoden 2018 yhteishaussa yhteensä yli 6100 aloituspaikkaa Helsingin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen 19.12.2017 17:56 | Tiedote

Helsingin kaupunki on sitoutunut toteuttamaan koulutustakuuta, joka takaa kaikille ikäluokan nuorille peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan. Helsingin kaupungin strateginen linjaus on, että peruskoulunsa 2018 päättävistä helsinkiläisestä vähintään 60%:lle taataan opiskelupaikka lukiokoulutuksessa ja 40%:lle ammatillisessa koulutuksessa. Vuonna 2018 helsinkiläisiä 15-vuotiaita on noin 4700. Tänään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että vuoden 2018 yhteishaun aloituspaikkoja on yhteensä yli 6100 Helsingin lukioihin ja ammatilliseen.