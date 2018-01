Kasvava Helsinki tarvitsee opettajia – avoinna yli 300 vakinaista virkaa

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.1. 18.1.2018 16:28 | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina 23.1.. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?ls=11&doc=Kasko_2018-01-23_Kklku_1_El Esityslistalla on muun muassa seuraavat esitykset: 4 Ammatillisen koulutuksen positiivisen diskriminaation määrärahan käyttöperiaatteet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä seuraavat käyttöperiaatteet ammatilliselle koulutukselle myönnetyn 500 000 euron positiivisen diskriminaation (PD) määrärahan jakamiselle: PD-määräraha kohdennetaan ammatillisiin perustutkintoihin, joissa 1. vieraskielisten opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja / tai 2. runsaasti tukea tarvitsevien opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja 3. läpäisyaste on alhainen. Euromääräinen määräraha kohdennetaan tutkintoihin opiskelijamä